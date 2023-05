Van Plaza tot het luchtruim: ook op Schiphol is het vanavond twee minuten stil

Ook op Schiphol is het vanavond tijdens de Nationale Dodenherdenking twee minuten stil. Rond 20.00 uur vanavond mag er niet worden geland, opgestegen of getaxied. In de terminals gaan de schermen op zwart of zenden beelden uit van een van de herdenkingen in het land. Op Schiphol Plaza speelt een trompettist van de Koninklijke Marechaussee het Signaal Taptoe, gevolgd door de twee minuten stilte en het Wilhelmus.

De marechaussee tijdens de twee minuten-stilte op Schiphol Plaza - Schiphol

Net als op overheidsgebouwen hangen de Nederlandse vlaggen op Schiphol vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok. Reizigers, bezoekers en medewerkers op de luchthaven worden via informatieschermen en door een omroeper op de hoogte gebracht van de herdenking. Kort voor 20.00 uur gaan de schermen op zwart of zenden een nationale herdenking uit. Ook op het grote plasmascherm op het Jan Dellaertplein voor Schiphol Plaza wordt een herdenking op televisie doorgeprikt. Om 20.02 uur is in alle terminals het Wilhelmus te horen. Luchtruim deels gesloten Boven de Dam in Amsterdam en Bloemendaal mag tijdens de herdenkingsplechtigheden niet worden gevlogen. Op Schiphol krijgen piloten tussen 19.50 en 20.03 uur geen toestemming op om te stijgen. Tussen 20.00 en 20.03 mag er ook niet worden getaxied en geland. Vliegtuigen die op weg naar Schiphol zijn en die voor 20.00 uur nog niet zijn geland, moeten de nadering uitstellen tot 20.03 uur. Luchtverkeersleiding Nederland zal die vluchten op een hoogte van ruim 2 kilometer of hoger in het luchtruim laten wachten tot na de twee minuten stilte.