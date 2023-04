Duizenden pechpassagiers door vliegtuigentekort Transavia

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft enkele duizenden passagiers gedupeerd door hun vakantie te annuleren door een vliegtuigen-tekort. Twee toestellen zijn stuk en vier tweedehands exemplaren zijn niet op tijd geleverd. Volgens een woordvoerder is 5 procent van alle Transavia-vluchten in april en mei geannuleerd, maar is voor de overgrote meerderheid van de klanten een alternatieve reisdatum gevonden.

Toch is het Transavia niet gelukt om voor een paar duizend passagiers een nieuwe vlucht te boeken. Die krijgen hun geld terug. De reizigers die omgeboekt kunnen worden, krijgen vluchten aangeboden die een dag eerder of later vertrekken.

Het tekort aan vliegtuigen komt door een vertraging in de levering van vijf Boeing 737's die zijn overgenomen van het Roemeense Blue Air. Een Boeing is inmiddels in gebruik genomen, maar de levering van de overige vliegtuigen komt te laat voor duizenden pechpassagiers van Transavia. Bovendien staan er twee Boeing 737's langer in onderhoud.

Ziekmeldingen

Volgens Luchtvaartnieuws.nl spelen ziekmeldingen bij de technische dienst van Transavia ook een rol bij de onderhoudsvertraging. Ook is een deel van het personeel niet beschikbaar omdat ze worden omgeschoold voor nieuwe type vliegtuigen: de Airbus A321- en A320neo.

Meivakantie

Transavia laat NH weten dat alle pechpassagiers in de eerste week van april op de hoogte zijn gebracht van hun omboeking of in het water gevallen vakantie. Volgende week vrijdag begint de meivakantie. Om overvolle terminals te voorkomen beperkt Schiphol het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven kan vertrekken.