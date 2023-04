850 nieuwe beveiligers en 2 acteurs: redt Schiphol hiermee de meivakantie?

Het is Schiphol gelukt om 850 nieuwe beveiligers aan te nemen voor de meivakantie. Daarmee lijkt het personeelstekort te zijn opgelost dat vorig jaar voor de ellenlange rijen en de eindeloos durende chaos op de luchthaven zorgde. Toch durft Schiphol geen wachtrij-vrije beveiligingscontrole in de meivakantie te garanderen. Om die controle zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de luchthaven extra medewerkers ingehuurd: twee acteurs die de passagiers laten zien hoe ze zich het beste kunnen kleden voor hun reis.

Het kledingadvies voorkomt opstoppingen bij de handbagagescanner en fouilleren na het passeren van het beveiligingspoortje. De acteurs laten het op een overdreven manier zien in de campagnefilmpjes. Muller vindt niet dat Schiphol de reizigers daarmee niet serieus neemt: "We hebben gekozen om het uiterste van wat wel en wat niet goed is te laten zien."

Beveiliger Cecilia Linnebank is blij met de filmpjes. Ze heeft er schoon genoeg van om elke keer reizigers te moeten vragen de zakken leeg te halen: "Als wij het gewoon met zijn allen door middel van deze campagne het soepel kunnen laten verlopen, dat zij weten waar ze op voorbereid zijn en wij ze met nog wat extra dingen kunnen helpen, dan is die ergernis er niet."

Tenten

Wachtrijen zullen er altijd zijn, waarschuwt Dennis Muller van Schiphol. "Maar zo problematisch als vorig jaar, hopen we met de maatregelen die we nu genomen hebben, toch echt niet meer te zien." De tenten buiten haalt Schiphol voor de zekerheid nog niet weg: "We gaan er vanuit dat we zien nodig hebben, maar we laten ze staan voor het geval dat", zegt Muller.

Vakbond FNV is er niet gerust op dat de mei- en zomervakantie op Schiphol goed zullen verlopen. Hoewel het personeelstekort bij de beveiliging is opgelost, zijn er in de bagagekelder, incheckbalies en op het platform nog honderden medewerkers te weinig geworven. De bond verwacht daarom alsnog veel drukte in de terminals, vertragingen en geannuleerde vluchten.