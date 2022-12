Nieuwe Schiphol-baas: geen zorgen over wachtrijen met kerst, maar laat LINDA thuis

De nieuwe directeur van Schiphol, Ruud Sondag, zegt dat reizigers deze kerstperiode met een gerust hart op vakantie kunnen. "Je hoeft je geen zorgen te maken over lange wachtrijen en je hoeft ook niet vier uur van te voren komen", zegt hij tegen NH Nieuws. Die luxe heeft Schiphol mede te danken aan de beperking van het aantal vertrekkende passagiers, waar Sondag vanaf eind maart voorgoed van af wil zijn. De topman roept reizigers wel op om handbagage bewust in te pakken, het liefst zonder fruit en glossy magazines.

Interim-directeur Sondag is sinds 1 november de hoogste baas van Schiphol. Hij is de opvolger van Dick Benschop, die in september bekendmaakte zijn taken als president-directeur neer te leggen. Benschop kreeg het niet voor elkaar om een einde te maken aan de aanhoudende chaos bij de beveiligingscontrole op Schiphol. Sondag heeft zichzelf een jaar gegeven om de puinhopen van Benschop op te ruimen.

Vanaf 24 maart zouden er volgens Sondag geen beperkingen meer moeten gelden op Schiphol. Alle reizigers zouden dan zonder angst voor het missen van hun vlucht moeten kunnen inchecken, de beveiligings- en paspoortcontrole passeren en ook nog eens mét koffers op de bestemming moeten aankomen.

Muizen rennen over de tafels

Sondag is met de beveiligings- en afhandelbedrijven in gesprek gegaan over structureel hogere beloningen en betere roosters voor het personeel. De 120 wachtruimtes waar medewerkers pauze houden - waar volgens de Schiphol-baas nu nog muizen over de tafels rennen - worden aangepakt. Hij wil het werk op Schiphol zó aantrekkelijk maken dat nieuw personeel langer op de luchthaven blijft werken en niet binnen een paar maanden op zoek gaat naar ander werk.

LINDA doet de alarmbellen rinkelen

Volgens de Schiphol-directeur hoeft nu al niemand meer vier uur van te voren op de luchthaven aanwezig te zijn. Tweeënhalf uur voor vluchten binnen Europa (de Schengenlanden) en drie uur voor een intercontinentale vluchten is voldoende, zegt hij. Het zou wel helpen als reizigers beter opletten wat ze in hun handbagage stoppen. Door sommige objecten gaan de alarmbellen van de handbagagescanner rinkelen, zoals fruit en glossy magazines als LINDA. Het glimmende papier dat voor glossy's wordt gebruikt, kan namelijk het röntgenbeeld vertroebelen.

