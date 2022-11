Woeste privéjetbazen eisen ontslag topman Schiphol voor toelaten klimaatactie

Directeuren van privéjetmaatschappijen willen dat de nieuwe Schiphol-directeur, Ruud Sondag, zijn biezen pakt voor het toelaten van de grote klimaatactie op Schiphol. Negen dagen geleden bestormden zo'n 500 activisten het platform en ketenden ze zich vast aan privéjets en een militair toestel. De bazen zijn razend op Sondag omdat ze denken dat de blokkade op Schiphol-Oost met zijn instemming heeft plaatsgevonden.

De activisten zitten vast aan privéjets - Greenpeace

Sommige directeuren zijn ervan overtuigd dat Schiphol-topman Sondag in het complot van de klimaatactie zat. "Het kwam neer op een uitnodiging", zegt directeur Bernhard Fragner van het Oostenrijkse GlobeAir op Linkedin. Een van zijn vliegtuigen liep schade op. Volgens Fragner hebben de actievoerders een statische ontlader geknakt. Ook Robert Hlaca, van het Litouwse GetJet, dat ook vliegtuigen verhuurd aan TUI en Transavia, zegt dat de actievoerders door Ruud Sondag zijn verwelkomd. Een Roemeense luchtvaartmanager uit het netwerk van Hlaca, vindt dat Schiphol medeplichtig is aan een criminele activiteit. Ook andere luchtvaartbazen rollen over elkaar heen op Linkedin om een duit in het zakje te doen over Sondag. '38.000 euro schade' Fragner, die naar eigen zeggen in totaal 38.000 euro kwijt is aan schade aan zijn vliegtuig en aan onkosten, roept de nieuwe Schiphol-directeur op om op te stappen. Bovendien heerst er onbegrip over dat Sondag niks van zich heeft laten horen. Misverstand Volgens Schiphol is er sprake van een misverstand. De gemeente had geen toestemming gegeven om actie te voeren op het platform, maar wel voor het protest op Schiphol Plaza. De dag voor de blokkade en het protest riep Sondag de actievoerders nog op 'om het netjes te houden'. De privéjetdirecteuren hebben die oproep opgevat als uitnodiging van Schiphol om tussen hun vliegtuigen te komen protesteren. Schiphol heeft inmiddels een verklaring op Linkedin geplaatst. Verbod op privéjetvluchten Op zaterdag 5 november klommen klimaatactivisten van Greenpeace en Extinction Rebellion over het hek van Schiphol-Oost en gingen voor en onder zo'n tien tot twaalf vliegtuigen zitten. Een deel van de actievoerders ketenden zich vast aan de landingsgestellen van de privéjets en een Hercules C-130 van de Canadese luchtmacht. Met de actie wilden de milieuorganisaties duidelijk maken dat er een einde zou moeten komen aan privéjetvluchten, die in verhouding tot gewone passagiersvluchten veel vervuilender zijn. 413 aanhoudingen Bij de blokkade werd ook een hek vernield om zo toegang tot het platform te krijgen. Tientallen activisten hadden fietsen mee die ze gebruikten om tussen de vliegtuigen te rijden. De beveiliging, politie en marechaussee op Schiphol konden de bestorming niet voorkomen, maar hielden de actievoerders wel weg van de start- en landingsbanen. De NOS meldt vandaag dat er 413 actievoerders door de marechaussee zijn aangehouden. Iedereen is dezelfde avond nog vrijgelaten, maar het onderzoek loopt nog.

Volledig statement Schiphol Greenpeace had aangekondigd te demonstreren op en voor Schiphol Plaza. Demonstratie is een belangrijk recht. Greenpeace heeft hier voorafgaand aan de demonstratie afspraken over gemaakt met de gemeente Haarlemmermeer, het bevoegd gezag. Ruud Sondag heeft in die context de dag voorafgaand aan de demonstratie een reactie gegeven op een open brief van Greenpeace, waarin ze de CEO van Schiphol vragen of hij kiest voor een duurzame toekomst. Daarin heeft hij, naast een welkom en begrip voor de oproep van Greenpeace, ook gevraagd om het netjes te houden. Hij betreurt ten zeerste dat dit niet is gebeurd en dat de gemaakte afspraken met het bevoegd gezag zijn geschonden. Schiphol heeft geen contact gehad met Greenpeace op de dag van de demonstratie. Uiteraard heeft Schiphol of een andere partij geen toestemming gegeven voor het betreden van het betreffende platform.