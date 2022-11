Nieuwe Schipholbaas tegen actievoerders luchtvaart: "Hou het netjes"

Actievoerders van Greenpeace en Extinction Rebellion zijn morgen wat betreft de nieuwe directeur van Schiphol welkom om te protesteren tegen de luchtvaart. Morgen is er een groot protest op Schiphol Plaza, waar naar verwachting honderden klimaatactivisten en omwonenden op af zullen komen. De pas aangetreden directeur, Ruud Sondag, roept de actievoerders op 'om het netjes te houden'.

Sondag reageert met zijn oproep op een open brief van Greenpeace die vandaag in een aantal kranten is geplaatst. De milieuorganisatie feliciteert daarin de topman met zijn nieuwe baan als opvolger van Dick Benschop, maar wil vooral weten 'wat voor een directeur hij wordt'.

Greenpeace daagt Sondag uit om te kiezen voor een 'schoner Nederland' en niet meer terug te keren naar het 'oude normaal' van fossiele brandstoffen, vervuiling, overlast en herrie. De milieuorganisatie dringt erop aan om fors in het aantal vluchten te krimpen.

Terecht

Sondag vindt de oproep van Greenpeace voor een schoner Nederland en dat ze hem daarop aanspreken 'terecht'. "Ik zet me al meer dan 25 jaar in voor een duurzaam Nederland en dat gaat natuurlijk niet veranderen", zegt Sondag. "Ik ben er van en Schiphol is hier van."

Topman Sondag benadrukt in zijn antwoord op de brief van Greenpeace dat dankzij Schiphol Nederland verbonden is met de rest van de wereld, en dat dat bijdraagt aan het welzijn van Nederlanders.

"Dat is een groot goed, máár dat moet wel anders: beter voor onze medewerkers, beter voor de omgeving en met minder uitstoot, minder overlast", aldus Sondag. Schiphol moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Twintig jaar later mogen ook vliegtuigen niets meer uitstoten.

Hou het netjes

Sondag wil met 'iedereen' in gesprek over een duurzame toekomst van de luchtvaart. "Met Greenpeace, met medewerkers, met vakbonden, met iedereen dus", zegt Sondag. "En voor zaterdag, wees welkom, maar hou het netjes."