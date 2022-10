Tijdelijke puinruimer gevonden als opvolger van Schiphol-baas Dick Benschop

Het lijkt erop dat het geduld van de Raad van Commissarissen van Schiphol op is en snel een opvolger wilde voor Benschop om een einde te maken aan de chaos op de luchthaven. Sondag moet de komende maanden voor gespreid bedje zorgen voor de man of vrouw die hem uiteindelijk voor langere tijd gaat opvolgen.

De komende tien maanden mag Sondag, die nu nog commissaris is bij ProRail en Havenbedrijf Rotterdam, proberen het puin van Benschop op te ruimen én aan de slag met de krimp van Schiphol.

