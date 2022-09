Komt er een einde aan de chaos op Schiphol na vertrek topman Benschop?

Baas van Schiphol Dick Benschop is opgestapt en de luchthaven gaat nog meer vluchten schrappen. Is dit het antwoord op de chaos van de afgelopen tijd? En wat betekent dit voor je geboekte vakantie of zakenreis? Verslaggever Doron Sajet legt het de kijker in de vertrekhal van Schiphol allemaal uit.

Na veel kritiek werd vanmiddag bekend dat de baas van Schiphol, Dick Benschop, op eigen houtje opstapt.

Kort daarna werd duidelijk dat de luchthaven in oktober opnieuw crisismaatregelen neemt en weer vluchten gaat schrappen. Passagiers hebben door het grote personeelstekort al sinds juni te maken met geannuleerde vluchten, ellenlange rijen en chaos in het bagageproces.

Van smeken naar dwingen

Het tekort aan beveiligers neemt alleen maar toe en Schiphol zegt dat zonder maatregelen de veiligheid in het geding komt. "Schiphol moet er koste wat kost voor zorgen dat het maandag niet net zo'n chaos wordt als vorige week. Er is nu druk overleg met luchtvaartmaatschappijen over het annuleren van vluchten. Daar zijn allerlei instanties bij betrokken, waaronder een onafhankelijke partij."

Door minder passagiers toe te laten, hoopt de luchthaven meer rust en orde te scheppen. "Drukte op Schiphol betekent een veiligheidsrisico: je weet nooit wat er kan gebeuren. Bij extreme drukte bijvoorbeeld kunnen mensen over elkaar heenlopen. Ook een terroristische aanslag kun je op een luchthaven niet uitsluiten", verklaart Sajet.

Verlost van lange rijen?

Wat betekent dit voor Noord-Hollanders die nog op vakantie willen of voor zaken in het buitenland moeten zijn? "Een wachtrij van zes of zeven uur betekent dat mensen hun vlucht missen. Om dat te voorkomen, moeten er wel vluchten geannuleerd worden. Mensen kunnen dus een telefoontje verwachten met de boodschap: Uw vlucht gaat niet door, want het is te druk."

In onderstaande video vertelt Schiphol-verslaggever Doron Sajet wat het vertrek van topman Benschop betekent voor de luchthaven en hij voorspelt of de crisismaatregelen een einde gaan maken aan de aanhoudende chaos op Schiphol.