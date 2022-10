Krimp Schiphol geldt niet voor 'jetset': Greenpeace wil verbod op privéjetvluchten

Milieuorganisatie Greenpeace wil een verbod op vluchten met privéjets op de luchthavens Schiphol en Rotterdam-The Hague. Privévliegtuigen zijn relatief veel vervuilender dan gewone passagierstoestellen, omdat er maar weinig zitplaatsen zijn en vooral worden gebruikt voor korte vluchten. Het vliegen met privéjets is populair: uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat er tot oktober al meer is gevlogen dan in 2019.

Greenpeace liet onderzoeksbureau CE Delft in kaart brengen wie de grootgebruikers van privéjets op Schiphol en Rotterdam zijn, welke routes het meest worden gevlogen en hoeveel CO2-uitstoot al die vluchten veroorzaken. Voor een groot deel van die vluchten is volgens Greenpeace een duurzamer alternatief beschikbaar: de trein. Vooral bedrijven, de Nederlandse regering en 'rijke individuen' worden door de milieuorganisatie genoemd als veelgebruikers voor zakelijke reizen en vakanties met privévliegtuigen. In de eerste negen maanden van 2022 vlogen 16.147 privéjets van of naar Schiphol of Rotterdam-The Hague Airport. Van deze privévluchten wordt één op de drie gebruikt voor afstanden van minder dan 500 kilometer. Volgens het onderzoek is de CO2-uitstoot gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 40.000 auto’s. Nikkie Plessen en John de Mol Vijf privévliegtuigen en hun eigenaren vielen het onderzoeksbureau het meest op: het regeringstoestel PH-GOV (hieronder afgebeeld), de Cessna Citation CJ3 van modeontwerper Nikkie Plessen, de Falcon 7X van John de Mol, de Falcon 900EX van Max Verstappen en de Falcon 8X van Shell. De vliegtuigen van Plessen, De Mol en de overheid vlogen veel van en naar Schiphol, de andere twee vooral vanaf Rotterdam. Het artikel gaat verder onder de foto.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Tweede Kamer willen net als Greenpeace dat het privéjetgebruik wordt aangepakt. De ChristenUnie en Groenlinks riepen premier Rutte op om vaker een alternatief te zoeken voor het regeringstoestel, maar de kans dat het kabinet en de koning voortaan de Boeing 737 BBJ wat vaker laten staan, lijkt onwaarschijnlijk. 'Jetset' Het vliegtuig van Nikkie Plessen, die door Greenpeace tot de 'jetset' wordt gerekend, werd veel gebruikt voor vluchten naar ski-oorden in Oostenrijk, maar CE Delft toont ook aan dat regelmatig naar Engeland, Frankrijk en Ibiza is gevlogen. Plessen laat NH Nieuws weten dat zij in de meeste gevallen niet aan boord zat, maar dat haar toestel veel wordt gehuurd door anderen. Business Class van KLM Het onderzoek richt zich ook op de business class van KLM. Ook reizigers die vliegen in business class-stoelen zijn verantwoordelijk voor een groter deel van de uitstoot van een vlucht. Greenpeace vindt dat KLM haar business class-stoelen moet vervangen door economy class-zitplaatsen, zodat er meer mensen aan boord kunnen en het aantal vluchten kan verminderen. KLM laat weten niet van plan te zijn om de stoelen te vervangen en zegt op een andere manier de uitstoot te verminderen, door onder andere te investeren in duurzame brandstof en zuinigere toestellen aan te schaffen. Privévluchten hoeven niet te krimpen Schiphol moet vanaf eind volgend jaar krimpen: van maximaal 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. De privéjetvluchten, die onder 'General Aviation' vallen, worden daar tot nu toe niet bij opgeteld. Dat betekent dat het aantal privévluchten ook na volgend jaar kan doorgroeien, zonder dat dat gevolgen heeft voor de verplichte krimp van Schiphol. Greenpeace wil dat privévluchten niet meer worden uitgezonderd. Europees verbod Greenpeace roept minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op vandaag en morgen in Praag bij een vergadering van de Europese transportministers te pleiten voor een Europees verbod op privévluchten. Zijn woordvoerder laat NH Nieuws weten dat Harbers dat niet gaat doen. Minister Harbers vliegt overigens met een lijnvlucht naar Praag.

