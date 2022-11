Burgemeester Haarlemmermeer wil protesten op Schiphol kunnen verbieden

Burgemeester van gemeente Haarlemmermeer Marianne Schuurmans wil in de toekomst protesten in veiligheidsrisicogebieden zoals Schiphol kunnen verbieden. Dat zei ze in het programma Goedemorgen Nederland, naar aanleiding van de klimaatprotesten van afgelopen weekend op de luchthaven.

Actievoerders bij een GlobeAir-Cessna 510 Citation op Schiphol-Oost - GlobeAir

Dat de demonstratie op het privéjetplatform van Schiphol zo uit de hand kon lopen, zorgt voor veel kritische reacties vanuit de samenleving. Zo klinkt onder meer de vraag waarom de Koninklijke Marechaussee niet eerder ingreep.

Ik zou uitgezocht willen hebben hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze demonstranten op het platform hebben kunnen komen. Iets met veiligheid? Als deze figuren daar kunnen komen… Schiphol was nota bene op de hoogte van deze demonstratie — Karen sarah borre (@Sarahh47247316) November 6, 2022

In Goedemorgen Nederland reageert Schuurmans op die kritiek. Zij is als burgemeester medeverantwoordelijk voor de veiligheid op Schiphol. "Wij proberen er alles aan te doen om demonstraties zo goed mogelijk te faciliteren", zegt ze. Schuurmans benoemt dat mensen het recht hebben te protesteren. Ze zegt afspraken te hebben gemaakt met Greenpeace, maar dat de groep demonstranten zich daar niet aan hield. "Ik voel me misleid."

Burgemeester Haarlemmermeer onderzoekt verbod op demonstraties in veiligheidsrisicogebieden als Schiphol. https://t.co/pJDO1lMPTG #WNL pic.twitter.com/PdebeiPllZ — WNL Vandaag (@WNLVandaag) November 8, 2022

Omdat Schiphol een veiligheidsrisicogebied is, wil ze daarom protesten in het vervolg daar kunnen verbieden als niet gegarandeerd kan worden dat de demonstratie veilig verloopt. Greenpeace reageert geschrokken op de wens van Schuurmans. "Wij zijn verbijsterd, burgemeester Schuurmans steekt haar kop in het zand", zegt de organisatie tegen NH Nieuws. "Demonstreren is een grondrecht in Nederland en de burgemeester heeft de belangrijke taak om dit grondrecht op protest te beschermen. We laten ons niet niet monddood maken." De klimaatorganisatie laat zich in de toekomst dan ook niet tegenhouden. "Als Schiphol doorgaat met vervuilen zonder klimaatplan, komen we zeker terug", besluit Greenpeace.