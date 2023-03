Slecht weer zorgt voor vertraging: Zwanenburgbaan Schiphol dicht tot in de meivakantie

Het onderhoud aan de Zwanenburgbaan duurt enkele weken langer vanwege het slechte weer van de afgelopen tijd. De start- en landingsbaan is al sinds januari buiten gebruik en zou half april weer af en toe open kunnen voor het vliegverkeer, maar de werkzaamheden gaan nu door tot in de drukke meivakantie. Het baanonderhoud zorgt ook voor veel extra overlast voor omwonenden van de Buitenveldertbaan, Schiphol-Oostbaan en Aalsmeerbaan.

Schiphol gaat ervan uit dat de Zwanenburgbaan begin mei weer open kan. De luchthaven zegt dat er zoveel mogelijk ook 's avonds en 's nachts aan de baan wordt gewerkt. Volgens Schiphol viel er de afgelopen weken meer regen dan normaal, in combinatie met lage temperaturen en harde wind, waardoor het onderhoud vertraging opliep.

Meivakantie

De Zwanenburgbaan is hoe dan ook niet op tijd klaar voor de meivakantie, die voor veel scholen in Noord-Holland op 22 april begint. Mogelijk kunnen er minder vluchten landen en vertrekken, juist wanneer er topdrukte op Schiphol wordt verwacht.

Als deze fase van het onderhoud daadwerkelijk begin mei is afgerond, is het nog niet gedaan met de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Het onderhoud richt zich vervolgens nog maandenlang op het vernieuwen van het landingssysteem van de baan, dat tot eind juni was gepland. Ook dat wordt nu mogelijk opgeschoven.

Verzet

Er was van tevoren veel verzet van omwonenden en bewonersgroepen van Schiphol tegen het onderhoud. Zij vreesden voor veel overlast door vliegtuigen die maandenlang moeten worden omgeleid. Vooral inwoners van Amsterdam en Amstelveen krijgen veel van het omgeleide vliegverkeer voor hun kiezen.

2.233 bezwaren

Eind 2022 dienden 2.233 omwonenden bezwaar in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het onderhoud tegen te houden. Ze wilden voorkomen dat er nachtvluchten zouden worden verplaatst naar de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan. Die bezwaren kwamen voor dit onderhoud te laat, maar minister Harbers beloofde de aanpak van toekomstig baanonderhoud op Schiphol opnieuw tegen het licht te gaan houden.