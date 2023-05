Duitse luchtmacht knalt door geluidsbarrière voor 'verdacht' vliegtuig van Transavia naar Schiphol

Gevechtsvliegtuigen van de Duitse luchtmacht hebben vanmiddag een vliegtuig van Transavia onderschept dat op weg was naar Schiphol. Volgens de Luftwaffe maakte het toestel geen contact met de verkeersleiding. Twee Eurofighters knalden boven Hannover door de geluidsbarrière om zo snel mogelijk bij het verdachte vliegtuig na te kunnen gaan of er bijvoorbeeld sprake was van een kaping. Ook Nederlandse F-16's stonden klaar om uit te rukken, maar hoefden niet in actie te komen.

Een Eurofighter van de Duitse luchtmacht - Luftwaffe

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht was het boven Duitsland al duidelijk dat het om een vals alarm ging. De Nederlandse F-16's zijn nog wel opgestegen, maar maakten er direct een trainingsvlucht van, nadat de Duitsers hadden laten weten dat er niks aan de hand was. Het radiocontact werd hersteld toen de piloten boven Münster zagen dat er twee Duitse Eurofighters naast ze vlogen. De Boeing 737 is daarna veilig op Schiphol geland. Volgens een woordvoerder van Transavia stond de radio per ongeluk uit. Het toestel was in Mykonos (Griekenland) opgestegen. Tweede keer in drie weken Drie weken geleden moest ook de Oostenrijkse luchtmacht in actie komen voor een vliegtuig dat geen radiocontact maakte. Op 10 april vloog een Boeing 777 van het Israëlische El Al van Schiphol naar Tel Aviv, maar kreeg de Oostenrijkse luchtverkeersleiding geen contact met de piloten toen ze de grens van Duitsland en Oostenrijk passeerden. Ook toen werd de radioverbinding hersteld toen de bemanning de gevechtsvliegtuigen naast zich opmerkte.

