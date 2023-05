Claimbedrijf verwacht hulp KLM bij vlootdrama Transavia: "Hebben genoeg vliegtuigen"

De ellende bij Transavia gaat naar verwachting tot in de zomervakantie duren. Wie een vakantie heeft geboekt bij Transavia of via een reisorganisatie, is er de komende maanden niet zeker van of zijn of haar reis wel doorgaat. Transavia mist momenteel acht Boeing 737's, vanwege te late levering van leasetoestellen, schade of onderhoud.

EUclaim-directeur Hendrik Noorderhaven vindt het apart dat moederbedrijf Air France-KLM niet instapt: "KLM en Air France hadden volgens ons capaciteit om te helpen." Maar volgens een woordvoerder van KLM klopt er niets van die bewering. "We hebben onze vliegtuigen zelf hard nodig".

Motorproblemen

Ook bij KLM staan er meerdere toestellen aan de grond. Een deel van de KLM Cityhopper-vloot heeft motorproblemen en kan voor langere tijd niet worden gebruikt. Om het eigen tekort aan te vullen huurt KLM zelf ook vliegtuigen in van andere luchtvaartmaatschappijen.

Een Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper die voorlopig niet kan vliegen. Het artikel gaat verder onder de foto.