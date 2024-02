Vliegen vanaf Schiphol wordt weer duurder: "Goedkoop is duurkoop"

Met een winst van 22 miljoen euro is Schiphol voor het eerst sinds de pandemie uit de rode cijfers. Toch is de luchthaven nog niet uit de financiële zorgen, en dat kan de reiziger gaan voelen in de portemonnee. Dat werd vandaag bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven.

Bagagemedewerker Schiphol gebruikt tilhulp - Foto: Schiphol

De winst had volgens Schiphol hoger kunnen zijn, maar in 2023 werd ervoor gekozen om te investeren in ‘kwaliteit en mensen’. Die kosten moeten wel doorberekend worden, en dat kunnen passagiers gaan merken bij het boeken van een vliegticket. 335 tilhulpen Schiphol-directeur Ruud Sondag zegt 'trots' te zijn op de investeringen die zijn gedaan, waaronder salarisverhogingen en extra beveiligingspersoneel. “Het betekent ook dat de kosten omhoog gaan, maar goedkoop is duurkoop.” Hij noemt ook de 335 tilhulpen die zijn aangeschaft die de medewerkers in de kelders verlichting gaan geven. “Ze zijn ze momenteel aan het maken, schilderen en ophangen. Ze moeten nog in gebruik worden genomen, maar ze zúllen er komen." Krimp Sondag blikte ook terug op de bewonersbijeenkomst in Uithoorn waar hij enkele weken geleden sprak met omwonenden van Schiphol. En waar hij de mensen op het hart drukte dat er echt verandering aan komt. Omwonenden vragen zich de laatste maanden hardop af: hoe realistisch is het nou dat een commercieel bedrijf gaat en wil krimpen? Dat bovendien ook nog onder druk is gezet door de VS om de krimp niet door te zetten?

"Mensen vinden dat het niet opschiet" Ruud Sondag - CEO Schiphol

Volgens Sondag is er geld nodig om de luchthaven te verduurzamen. “Dat blijft controversieel voor veel mensen, dat zie je ook in veel van die zaaltjes waar ik ben geweest. Ze vinden dat het niet opschiet. En dat relateren ze niet aan winst of verlies, maar dat relateren ze aan de weerbarstigheid van regelgeving,” vertelt hij. “Maar te veel krimpen moeten we absoluut niet doen”, gaat hij verder. Economische factoren, het vestigingsklimaat en het hebben van een belangrijke centrale overstaplocatie, zijn volgens hem net zo belangrijk als het verbeteren van de salarissen en slechte arbeidsomstandigheden als verbeteringen in het leefklimaat. Lelystad Schiphol mikt nog steeds op het openen van de luchthaven in Lelystad, waardoor veel vluchten verplaatst zouden kunnen worden. Eind januari stemde de meerderheid van de Tweede Kamer nog tegen de opening.