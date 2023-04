Ondanks krimp verovert Amerikaanse prijsvechter Jetblue landingsrechten op Schiphol

De Amerikaanse prijsvechter Jetblue start vanaf 29 augustus met vluchten tussen New York en Schiphol. In september komt er nog een route bij, vanaf Boston. Jetblue aast al langere tijd op start- en landingsrechten op Schiphol, en voegde zich zelfs bij het kort geding tegen de Staat en Schiphol om de krimp naar 460.000 vluchten per jaar te voorkomen.

Op de route tussen Schiphol en de New Yorkse luchthaven JFK gaat Jetblue de concurrentie aan met KLM en Delta Air Lines, die volgens de baas van de prijsvechter 'decennialang hebben gedomineerd'. Jetblue-directeur Robin Hayes belooft een 'bekroonde service tegen betaalbare tarieven'.

Jetblue is al een aantal jaar bezig met pogingen om landingsrechten op Schiphol te veroveren. Die zijn maar mondjesmaat beschikbaar, tot nu toe vanwege het maximumaantal vluchten van 500.000 per jaar. Vanaf 2024 gaat dat aantal terug naar 440.000. Toch is het Jetblue uiteindelijk gelukt om wat landingsrechten binnen te harken, onder meer met hulp van de Amerikaanse overheid.

Versnelde krimp

De prijsvechter voegde zich vorige maand ook bij het kort geding van bijna 20 luchtvaartmaatschappijen tegen de Nederlandse overheid en Schiphol. De Staat wilde door middel van een experimenteerregeling versneld krimpen naar 460.000 vluchten per jaar. De rechter gaf de luchtvaartmaatschappijen gelijk dat de overheid een verplichte beoordelingsprocedure door de Europese Commissie niet mag overslaan.

Jetblue is in Europa nog vrij onbekend. De maatschappij uit New York vliegt vooral op bestemmingen in Noord-Amerika, de Cariben, Midden- en Zuid-Amerika. In Europa vliegt Jetblue tot nu toe alleen naar Parijs en Londen. Het grootste vliegtuig van de vloot is de Airbus A321neo LR met 138 stoelen, waarvan er 24 luxe zitplaatsen zijn.

Stuntprijzen

De maatschappij probeert nieuwe klanten te lokken met 'stuntprijzen'. Tijdelijk kost een retourtje met Jetblue 399 euro. Wie een luxe stoel wil boeken, die helemaal plat kan, moet 1.299 euro neertellen.