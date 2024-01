Schiphol wil dat reizigers voor langere vluchten hogere vliegtaks gaan betalen

Uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het onderzoeksbureau CE Delft komt naar voren dat er over zes jaar minimaal 30 procent CO2-reductie nodig is ten opzichte van 2019 om aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat 9 procent minder uitstoot genoeg zou zijn.

Schiphol pleit daarom om een versterking van politiek beleid. Een enkeltje van Schiphol naar Londen (347 kilometer) of naar Sydney (16659 km): dat maakt op dit moment geen verschil in de hoogte van de vliegtaks. Ongeacht de gevlogen afstand betalen reizigers per persoon per vlucht een heffing van 29,05 euro.

Onterecht

Onterecht, vindt Schiphol. Langeafstandsvluchten zijn 20 procent van het totale aantal vluchten, maar leiden tot 80 procent van de emissies. Daarom moet de vliegtaks afhankelijk worden gemaakt van de vliegafstand, beargumenteert het bedrijf. Hoe langer de vlucht, hoe hoger de heffing.

Daarnaast wil het bedrijf ook een hogere vliegbelasting voor passagiers die in de businessclass vliegen of privéreizen. Als je businessclass vliegt, neem je meer ruimte en is je voetafdruk groter, legt de Schiphol-woordvoerder uit. Dat geldt ook voor privéreizen.

Schiphol wil dat de vliegbelasting geïnvesteerd wordt om de Nederlandse luchtvaartsector te helpen om versneld van de fossiele brandstoffen af te stappen. "Dan snijdt het mes aan twee kanten", vertelt de woordvoerder. "De vervuiler betaalt en we kunnen verduurzamen."