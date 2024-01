Inspectie: Schiphol moet meer doen om te voorkomen dat platformpersoneel ziek wordt

Schiphol en bedrijven op de luchthaven moeten veel meer doen om de gezondheid van platformmedewerkers te beschermen. Dat eist de Arbeidsinspectie na een handhavingsverzoek dat vakbond FNV in 2021 indiende.

Ook worden vervuilende hulpmotoren nog te vaak gebruikt, wordt er nog niet uitstootvrij getaxied en is er geen aparte zone voor gelande vliegtuigen waarvan de straalmotoren nog draaien.

Het komt te vaak voor dat platformmedewerkers in de straal van de vliegtuigmotoren - de zogeheten jet blast - staan te werken, concludeert de inspectie na een bezoek aan Schiphol. Daarmee krijgen ze gevaarlijke stoffen binnen en liggen (chronische) ziektes en aandoeningen op de loer.

Tegen persbureau ANP zegt Schiphol de nieuwe inzichten uit het rapport, dat de Arbeidsinspectie vandaag publiceerde, uiterst serieus te nemen. De luchthaven betreurt 'dat het met de sector onvoldoende is gelukt' om de problemen op te lossen.

"We zijn blij dat de Arbeidsinspectie heeft doorgezet en haar wettelijke rol hier pakt", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. "Dit is een onmisbare stap naar veilig en gezond werk voor iedere werknemer op Schiphol."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"We nemen de nieuwe inzichten uit het rapport uiterst serieus en zullen dit bestuderen", reageert Schiphol. De luchthaven geeft aan zich 'tot het uiterste' in te spannen 'om de blootstelling aan kerosine-motor-emissie zo veel mogelijk te minimaliseren'.

Inspectie trekt aan de bel over veiligheid platformwerk op Schiphol

Inspectie trekt aan de bel over veiligheid platformwerk op Schiphol

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]