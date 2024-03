Verdachte van 'hardhandige' ontvoering in Spanbroek blijft langer vastzitten

Zes Noord-Hollanders in beeld

Er zijn zeker zes verdachten in beeld voor de beruchte ontvoering op de man uit Oostenrijk. Naast de 38-jarige Nicky K. die gisteren moest voorkomen, is er dus medeverdachte Jeremy H. (32) uit Hoorn. Net als K. wist hij maandenlang uit handen van justitie te blijven, tot hij in eind oktober 2023 werd aangehouden in Bovenkarspel.

Onder de gearresteerden is ook de 31-jarige Toni van de V. uit Wognum. Hij zat een paar maanden vast, maar werd in november 2023 vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte, aldus het OM.

Ook Anthony B. (32) uit Hoorn zou vrijkomen, maar hij moest toch langer zitten vanwege mogelijke betrokkenheid bij een drugszaak in West-Friesland. Het OM liet aan NH weten dat hij volgens gekraakte versleutelde berichten in 2020 en 2023 'enkele maanden' in zijn eigen woonplaats handelde in wapens, coke, speed en MDMA.

Ook de twee bewoners van het huis, een 34-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Heerhugowaard, waar het arrestatieteam in juni 2023 een inval deed, werden aangehouden maar mochten de zaak wel in vrijheid afwachten. Ook zij blijven verdachte in de zaak.