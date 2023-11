Nieuwe arrestaties voor 'drugsontvoering' Spanbroek, Alkmaarder vluchtte naar Engeland

Een Alkmaarder (38) en een man uit Hoorn (32) zijn recent opgepakt in het onderzoek naar de ontvoering in Spanbroek. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NH. Er waren al vier mensen verdachte in de zaak over een Oostenrijker die eind mei een auto werd ingesleurd. Reden zou een ruzie over cocaïne en geld zijn.

In totaal worden nu zes Noord-Hollanders verdacht in deze zaak. Afgelopen maandag was er een tussentijdse zitting met twee van hen. Daar kwamen details over deze twee aanhoudingen nog niet naar voren.

Het gaat om een Alkmaarder (38) en Horinees (32) die maandenlang uit handen wisten te blijven van justitie. Die eerste wist zelfs naar Engeland te vluchten. In juli is de man daar opgepakt en in september overgeleverd naar Nederland.

De man uit Hoorn is eind oktober in Bovenkarspel gearresteerd. Beiden zitten op dit moment vast.

Op die bewuste middag in mei wordt het slachtoffer uit Oostenrijk op de Herenweg volgens de politie onder dwang in een auto geduwd. Winkeliers zien het gebeuren en vertellen dat de man op sokken liep en heel hard schreeuwde. "Hij kon geen kant op", aldus een ooggetuige.

Ook verdacht van drugshandel

De politie verspreidde diezelfde nacht nog een foto van de man en viel in Heerhugowaard een huis binnen. Een tweetal werd opgepakt: Toni van de V. (31) uit Wognum zat een paar maanden vast, maar is deze week na een tussentijdse zitting vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte.

De ander, Anthony B. (32) uit Hoorn, zou in het onderzoek naar de ontvoering ook vrijkomen deze week, maar moet toch langer zitten vanwege mogelijke betrokkenheid bij een drugszaak in West-Friesland.

Het OM laat nu weten dat hij volgens gekraakte versleutelde berichten in 2020 en dit jaar 'enkele maanden' in zijn eigen woonplaats handelde in wapens, coke, speed en MDMA.