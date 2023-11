Ruzie over cocaïne en geld aanleiding ontvoering Spanbroek, verdachten 'wilden juist helpen'

Een drugsconflict over cocaïne en geld was de reden voor de ontvoering van een man, eind mei in Spanbroek. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Haarlem. Volgens de advocaat van de verdachten was er geen sprake van ontvoering, maar hielpen ze de Oostenrijker juist.

Drie dagen later werd de Oostenrijker dankzij een oplettende treinconductrice gevonden in Beverwijk. Verward, maar in ‘goede gezondheid’, aldus de politie. In een politieverhoor verklaarde hij ‘inderdaad ontvoerd te zijn geweest’.

De politie verspreidde dezelfde avond nog een foto van de man en pakte die nacht in het nabijgelegen Heerhugowaard de twee verdachten op. Ook de twee bewoners, beiden woonachtig in dezelfde stad, werden aangehouden, maar mochten de zaak in vrijheid afwachten.

Het slachtoffer uit Oostenrijk werd een half jaar geleden op klaarlichte dag op de Herenweg in Spanbroek onder dwang in een auto geduwd. Verschillende winkeliers zagen het gebeuren en vertelden dat de man op sokken liep en ‘heel hard schreeuwde'. "Hij kon geen kant op."

'Impulsieve actie'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden Anthony B. (32) uit Hoorn en Toni van de V. (31) uit Wognum het slachtoffer een week eerder hebben ontvoerd, hem hebben opgesloten in een chalet en hem hebben geslagen met een bamboestok. Ook lieten de mannen hem een vuurwapen en ‘gewelddadige filmpjes’ zien en bedreigden ze hem met de dood, aldus het OM.

Justitie spreekt van een drugsconflict, ‘over coke en geld’. Maar volgens de advocaten van de twee West-Friese verdachten die vandaag moesten voorkomen, wilden ze het vermeende slachtoffer juist helpen. Hij zou door drugsgebruik mogelijk in een psychose zijn beland. "De man was psychisch in de war, drugsverslaafd en onder invloed van drugs", aldus advocaat Patrick van der Meij vandaag in de rechtbank. "Hij zou nog nauwelijks op zijn benen kunnen staan."

'Impulsieve actie'

Het OM gelooft dit niet en zegt onafhankelijke getuigen te hebben gesproken die vertellen dat het wel degelijk ging om een ontvoering. Volgens de officier van justitie was de ontvoering ‘een impulsieve actie’, omdat het slachtoffer uit een raam van een chalet zou zijn gesprongen. Daar werd hij - naar nu blijkt - vastgehouden op een vakantiepark in of vlakbij Spanbroek, waar hij volgens het OM 'forse tikken kreeg'. Hierna werd hij dus in Spanbroek weer meegenomen. Of het slachtoffer na de tweede ontvoering weer wist te ontsnappen of door zijn belagers is vrijgelaten, is nog niet duidelijk.

Beide verdachten zitten een half jaar in voorarrest. De advocaten pleiten voor vrijspraak, desnoods met een enkelband. Daarover beslist de rechtbank uiterlijk morgen. Het is onduidelijk wanneer de volgende inleidende zitting is.