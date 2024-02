Verdachte van 'hardhandige' ontvoering in Spanbroek zwijgt over toedracht

De man die maandenlang uit handen van politie en justitie had weten te blijven, is de 32-jarige Jeremy H. uit Hoorn. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een Oostenrijkse man in Spanbroek, eind mei vorig jaar. De reden zou een ruzie over cocaïne en geld zijn. Hij heeft sinds zijn aanhouding in Bovenkarspel gezwegen over de toedracht van de ontvoering.

De man uit Hoorn was de laatste verdachte die de politie nog zocht. Hij werd eind oktober 2023 na een lange zoektocht in Bovenkarspel gearresteerd. Hij zit nog altijd vast in de Penitentiaire Inrichting in Hoogvliet.

Wat zijn rol zou zijn geweest, is nog onduidelijk. De 32-jarige man, die gisteren voor het eerst moest voorkomen, heeft in de verhoren met de politie 'altijd gezwegen', aldus het Openbaar Ministerie.

De man uit Oostenrijk wordt in april nog achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris verhoord, zo werd gisteren in de Haarlemse rechtbank duidelijk.

Onder dwang in auto geduwd

Op die bewuste middag in mei 2023 wordt het slachtoffer op de Herenweg in Spanbroek volgens de politie onder dwang in een auto geduwd. Verschillende winkeliers zagen het gebeuren en vertelden dat de man op sokken liep en 'heel hard schreeuwde', aldus een ooggetuige. "Hij kon geen kant op."

De politie verspreidde diezelfde avond nog een foto van de man en pakte die nacht in het nabijgelegen Heerhugowaard twee verdachten op. Ook de twee bewoners, beiden woonachtig in dezelfde stad, werden aangehouden, maar mochten de zaak al snel in vrijheid afwachten.

Drie dagen later werd de Oostenrijker dankzij een oplettende treinconductrice gevonden in Beverwijk. Verward, maar in 'goede gezondheid', aldus de politie. In een politieverhoor verklaarde hij 'inderdaad ontvoerd te zijn geweest'.

'Impulsieve actie'

Justitie spreekt nu van een drugsconflict 'over coke en geld'. Maar volgens advocaten van de verdachten wilden ze het vermeende slachtoffer juist helpen. Hij zou door drugsgebruik mogelijk in een psychose zijn beland. "De man was psychisch in de war, drugsverslaafd en onder invloed van drugs. Hij zou nog nauwelijks op zijn benen kunnen staan", aldus één van de advocaten.

Het OM gelooft dit niet en zegt onafhankelijke getuigen te hebben gesproken die vertellen dat het wel degelijk ging om een ontvoering. Volgens de officier van justitie was de ontvoering 'een impulsieve actie', omdat het slachtoffer uit een raam van een chalet zou zijn gesprongen. Daar werd hij - naar nu blijkt - vastgehouden op een vakantiepark in of vlakbij Spanbroek, waar hij volgens het OM 'forse tikken kreeg'. Hierna werd hij dus in Spanbroek weer meegenomen. Of het slachtoffer na de tweede ontvoering weer wist te ontsnappen of door zijn belagers is vrijgelaten, is nog niet duidelijk.