"Ik woonde zelfs naast politiebureau", Alkmaarder ontkent vluchten na ontvoering Spanbroek

De 38-jarige Alkmaarder die maandenlang uit handen van justitie wist te blijven, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vandaag bepaald. Hij is één van de verdachten in de beruchte Spanbroekse ontvoeringszaak. De reden zou een ruzie over cocaïne en geld zijn.

Nicky K. uit Alkmaar - een gespierde man, korte baardje en een tatoeage in zijn nek - begroette bij binnenkomst zijn advocaat en ging zitten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een Oostenrijker, eind mei in Spanbroek .

Verdachte ontkent vluchten

Het is nog onduidelijk wat zijn rol is geweest. Wel wist K. maandenlang uit de handen van justitie te blijven. De Alkmaarder vluchtte zelfs naar Londen, waar hij in juli werd opgepakt. Inmiddels zit hij al een paar maanden vast in Nederland.

De man zelf ontkent dat hij is gevlucht. Hij zou in Londen zijn voor 'zakelijke relaties', aldus K. "Ik ben niet naar Engeland gevlucht, zoals wordt beweerd. Ik bewoog mij in het openbaar, woonde zelfs naast een politiebureau. Daarbij heb ik overal m’n pinpas gebruikt", zei hij tegen de rechter.

Zijn raadsman Rob Jan Pardijs vertelde dat hij zijn leven weer wil oppakken. Hij heeft drie kinderen en veel vaste lasten. Hij wil volgens zijn advocaat gewoon weer aan het werk en voor zijn zieke vader zorgen. "Hij is bereid om zijn paspoort in te leveren", zei hij. Maar daar ging de rechter niet in mee.

Naast de Alkmaarder zit nog een vierde verdachte vast, van wie het OM vrijdag de naam nog niet wilde prijsgeven. Het gaat om een 32-jarige man uit Hoorn. Hij werd na een lange zoektocht, eind oktober, in Bovenkarspel gearresteerd. Wanneer hij zich voor de rechter moet verantwoorden, is niet duidelijk.

Meerdere verdachten in beeld

Naast de twee verdachten die voortvluchtig waren, zijn er nog eens vier Noord-Hollanders in beeld bij de politie. De 31-jarige Toni van de V. uit Wognum zat een paar maanden vast, maar werd vorige maand vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte.

Een medeverdachte, de 32-jarige Anthony B. uit Hoorn, zou ook vrijkomen. Maar hij moest toch langer zitten vanwege mogelijke betrokkenheid bij een drugszaak in West-Friesland. Het OM liet aan NH weten dat hij volgens gekraakte versleutelde berichten in 2020 en dit jaar 'enkele maanden' in zijn eigen woonplaats handelde in wapens, coke, speed en MDMA.

Ook de twee andere bewoners van het huis, een 34-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Heerhugowaard, waar het arrestatieteam in juni een inval deed, werden aangehouden maar mochten de zaak wel in vrijheid afwachten. Ook zij blijven verdachten in de zaak.

Op 24 maart volgend jaar moet Nicky K. opnieuw voorkomen. Een datum voor een inhoudelijke behandeling is er nog niet.