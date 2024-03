IJsbaan Haarlem straks helemaal overdekt: "Maar NK Allround blijft in Thialf"

"We zien namelijk nu al dat het af en toe wel heel druk is op de middenbaan. Met schaatsende kinderen, ijshockeyers, kunstschaatsers, curling, noem maar op. Het is passen en meten, maar als die baan ongeveer twee keer zo groot wordt, hebben we die problemen niet meer", vertelt Kleefman.

Vergunning rond

Het leek er even op dat de ijsbaan geen toestemming zou krijgen van de gemeente om te verbouwen, omdat de ingediende plannen niet helemaal volledig waren. "Veranderende wetgeving en nieuwe eisen zaten een beetje in de weg, maar de vergunning is ongeveer twee maanden geleden verleend. En daar zijn we erg blij mee", aldus Kleefman.

Tekst loopt door na de foto.