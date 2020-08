Zomeropenstelling IJsbaan Haarlem toegestaan, ondanks bezwaar Milieudefensie

HAARLEM - De zomeropenstelling van de IJsbaan Haarlem is toegestaan. Dat stelt de rechter nadat Milieudefensie om onmiddelijke sluiting had gevraagd. De binnenbaan is sinds 11 juli open voor trainingen en zomerkampen van Kunstschaatsvereniging KSV. Dat is volgens de milieuactivisten verspillen van energie.