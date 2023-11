Stomverbaasd: bestuur Haarlemse ijsbaan onaangenaam verrast na reactie gemeente

“Frustrerend, zachtjes uitgedrukt.” Zo ervaart Cora Hulsebosch, bestuurssecretaris van IJsbaan Haarlem, de informatievoorziening door de gemeente Haarlem. Al ruim anderhalf jaar wacht het bestuur op toestemming voor het verlengen van het dak over het middenterrein. De beantwoording van raadsvragen over deze kwestie verbaasde Hulsebosch.

De tweede oorzaak van de vertraging is volgens de wethouder de parkeergelegenheid. De verwachting is dat uitbreiding van het dak, en daarmee ook van de ijsoppervlakte op het middenterrein, tot extra activiteit rond de baan leidt. Dat is een knelpunt nu er plannen zijn voor woningbouw naast de ijsbaan, deels op het bestaande parkeerterrein. Ook konden de toekomstplannen van de ijsbaan volgens de wethouder niet worden meegenomen in het mobiliteitsonderzoek dat de gemeente voor het hele gebied wilde doen.

“Dus dat moeten ze zelf doen”, hintte Roduner op het bestuur van de IJsbaan. “Maar ook wij gaan er komende week intern over praten. Er moet uiteindelijk een goed mobiliteitsplan onder liggen, dus dat duurt even.”

Stijgende kosten

Hulsebosch toont zich namens het bestuur van de IJsbaan verbaasd over de reactie van de wethouder. “Dat mobiliteitsplan hebben wij zelf laten maken. Dat heeft de gemeente al lang. Ook waren wij al aan de slag gegaan met regenwateropvang. Niet vanwege het besluit van de gemeenteraad. Al in het begin van het traject hebben we dat ingediend, omdat we wisten dat dit eraan zat te komen. Het verbaast me dat de wethouder nu deze oorzaken noemt.”

Voor het bestuur begint de tijd nu echt te dringen. “De zomer is de enige periode waarin we kunnen verbouwen. Dan wordt de schaatsbaan niet gebruikt. Als we vóór de zomer de vergunning niet binnen hebben, zijn we automatisch een jaar verder. Dat betekent een flinke stijging in de kosten. Niet alleen op gebied van energie, maar ook wat betreft bouwmaterialen.”