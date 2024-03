Onder leiding van de trainers Uli Landvreugd en Anthony Correia bouwt Telstar aan een mooie reeks wedstrijden zonder nederlagen. Afgelopen vrijdag liet Telstar tegen Roda JC opnieuw zien dat de Witte Leeuwen de zaken goed op orde hebben. Met één punt kwam de thuisclub er eigenlijk bekaaid vanaf. Het was de vierde opeenvolgende wedstrijd die niet werd verloren.

Lelijk eendje

FC Dordrecht was jarenlang het lelijke eendje in het betaalde voetbal, maar is dit seizoen uitgegroeid tot een sierlijke zwaan. De ploeg van Michele Santoni bezet de vierde plaats in de eerste divisie. In de strijd om de derde periode is Dordrecht ook nog één van de kanshebbers, al heeft FC Groningen de beste papieren.

Bij Telstar ontbreekt vanavond de geschorste Jayden Turfkruier. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt. Stephan Brandhorst doet verslag vanuit Dordrecht.

Jong AZ - Jong PSV

In Wijdewormer staat het treffen tussen de beloftenteams van AZ en PSV geprogrammeerd. Jong AZ is de nummer acht van de ranglijst en de leeftijdgenoten uit Eindhoven staan zestiende. Het verschil bedraagt liefst twaalf punten. Opvallend is dat Jong PSV van alle clubs de meeste tegengoals heeft: 58. Jong AZ prikte er in de heenwedstrijd twee in. Ro-zangelo Daal en Mexx Meerdink zorgden voor de 2-1 uitzege.

