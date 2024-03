Asielzoekers eind zomer naar azc in oud belastingkantoor Alkmaar

Tussen 2016 en 2019 was het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg ook al een azc. Vanwege het nijpende tekort aan opvangplekken voor asielzoekers kwam de locatie in 2021 weer in beeld. Sindsdien is er over de her-ingebruikname veel te doen geweest in Alkmaar en sneuvelden er meerdere coalities over de kwestie. "Maar nu is er witte rook vanuit het college", stelt wethouder Christian Schouten tevreden.

Azc voor zeven jaar

In het pand is straks plek voor 150 asielzoekers, 150 statushouders en 150 spoedzoekers. "Als de raad instemt dan zouden als alles meezit de eerste vluchtelingen al aan het einde van de zomer hun intrek kunnen nemen. Maar dat is aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)", licht Schouten toe. "Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het azc-deel en dragen daar ook de kosten voor."

Het COA kan volgens de wethouder nog zeven jaar gebruikmaken van het kantoorgebouw. "Er is een tijdelijke woonontheffing van tien jaar, daarvan is eerder drie jaar gebruikt", legt hij uit. "Voor de Alkmaars statushouders en spoedzoekers is het oude complex de komende tien jaar beschikbaar. Wat er daarna met het pand gaat gebeuren is nog niet bepaald."

Want het gemeentebestuur is ook van plan het oude belastingkantoor te kopen. "Daarvoor hebben we een voorlopig koopcontract getekend met het Rijksvastgoedbedrijf. Wat er over tien jaar mee gebeurt, bijvoorbeeld het pand weer verkopen of woningbouw, laten we bewust nog open. Ook dat is aan de raad."

Negen miljoen

"De aanschaf van het pand en het gereedmaken van het deel voor onze Alkmaarse mensen, kost in totaal negen miljoen", becijfert Schouten. "Die kosten spreiden we over die tien jaar. Maar uiteindelijk is het onder aan de streep kostenneutraal, want we hebben volledige dekking vanuit rijksgelden voor de (nood)opvang van verschillende doelgroepen."

Pas in 2025 kunnen statushouders en spoedzoekers in het gebouw terecht. Dat dat langer duurt, heeft volgens de wethouder te maken met de Europese aanbesteding die nodig is door de hoogte van de verbouwingskosten van dat deel van het kantorencomplex.

De wethouder benadrukt dat hij actief met omwonenden en andere betrokken blijft participeren over de Robonsbosweg. Op 18 april wordt de ingebruikname en de koop in de gemeenteraad besproken.