Gemeente Alkmaar richt buurtpanel op voor nieuwe opvang in oude AZC aan Robonsbosweg

Alkmaar en het COA zijn een nieuw participatieproces gestart rond de opvang van asielzoekers, statushouders en spoedzoekers in het oude AZC aan de Robonsbosweg. Met onder meer de oprichting van een buurtpanel wil de gemeente ook inwoners, organisaties en verenigingen bij de plannen betrekken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt in Alkmaar meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen en heeft daarvoor al lange tijd het belastingkantoor op het oog. Daar werden eerder vluchtelingen gehuisvest. Alleen ligt het onderwerp méér dan gevoelig in Alkmaar. Hier zou een Centrale Ontvangstlocatie (COL) komen om Ter Apel te ontlasten. Maar het college viel tot tweemaal toe over de plannen.

Onder de nieuwe coalitie is vanwege het schreeuwende tekort aan opvang toch besloten het oude AZC te heropenen, alleen zonder COL. Maar de gemeente wil daarin wel de eigen regie behouden door het rijksgebouw te kopen en een grondig participatieproces te doorlopen, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

Het plan is nu om het pand tot 2030 te gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers en als doorstroomlocatie voor Alkmaarse statushouders en andere Alkmaarse spoedzoekers. Op de locatie mogen maximaal 450 personen verblijven.

Veiligheid en integratie

Volgens het 'Participatieplan ingebruikname Robonsbosweg' worden inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen uit de omgeving de komende maand geraadpleegd via een online peiling, fysieke bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en het buurtpanel. Het buurtpanel tackelt specifieke zaken, zoals parkeren, veiligheid, sociale integratie en onderwijs.

De werkgroepen houden zich bezig met de uitvoering van oplossingen voor verschillende aandachtspunten. Dan gaat het onder andere om vrijwilligerswerk of mentorprogramma’s voor integratie en het opzetten van culturele uitwisselingen. Wanneer het opvangcentrum de deuren opent, staat nergens vermeld.