Bewoners reageren op AZC-plannen oude belastingkantoor: vooral benieuwd naar de invulling

In principe staat het vast dat er een opvanglocatie komt, maar bewoners mogen meedenken over de definitieve invulling van die plannen. De gemeente heeft daarom de bewoners van de dichtstbijzijnde wijken uitgenodigd om hun mening te horen. “We willen de mensen echt betrekken en niet zomaar zeggen: dit is het en daar doen jullie het maar mee”, vertelt wethouder Christiaan Schouten.

’Omstreden’ plannen

Tussen 2016 en 2019 was het oude belastingkantoor ook een AZC. Maar de plannen om deze opnieuw te openen verliepen stroef. Zo vielen maar liefst twee colleges over de kwestie. Door het schreeuwende tekort aan opvang, besloot de nieuwe coalitie hier toch mee door te gaan. “Maar we willen dit wel op een manier doen waar het meeste draagvlak voor is”, vertelt Schouten. De bewoners hebben vooral vragen over de invulling, maar zijn over het algemeen best positief.

'450 man is te intensief'

Zo woont Martin antikraak in het gebouw aan de Robonsbosweg 1 en heeft hij uiteraard nog vragen over zijn woonsituatie. “Ik gok dat ik bij de spoedzoekers terecht kan. Dan heb ik tenminste een dak boven mijn hoofd.”

Maar hij is wel nog huiverig over het aantal mensen wat in het gebouw moet passen. “Ik denk dat het geen goed idee is om al die drie doelgroepen zo dicht op elkaar te zetten. Die hebben al genoeg meegemaakt. Maak er alleen 150 asielzoekers van en plaats de statushouders en spoedzoekers ergens anders. 450 man op elkaar is veel te intensief.”

'Ze kunnen niet onder een brug slapen'

Anderen zijn weer heel positief over de plannen. Zo kan het echtpaar Hans en Heleen bijna niet wachten tot een nieuwe groep asielzoekers intrekt op de Robonsbosweg.

“Het is eigenlijk schandalig dat het zo lang duurt. Maar wij kijken er erg naar uit.” Ze hebben in het verleden goede ervaringen gehad met de vorige groep asielzoekers en ook met de mensen op de Picassolaan.

“We hebben ook mensen in huis gehad die geen recht meer hadden op opvang, je laat ze natuurlijk niet onder een brug slapen.”

‘Geen gelukszoekers, maar echte hulp’

Ook Gerard vindt dat we mensen moeten helpen die dat echt nodig hebben. “Zoals die mensen uit Gaza straks. Maar alle gelukszoekers mogen weer terug op het vliegtuig.”

Daarnaast heeft hij nog vragen bij het financiële plaatje. “Het gebouw is nu van het Rijk, maar de gemeente wil het overkopen. Laat het Rijk het lekker opknappen want dat gaat weer miljoenen kosten”, aldus Gerard. Hoe dan ook maakt hij zich niet druk om een nieuwe opvang.

Post-its en positiviteit

De omwonenden kunnen na afloop langs een zestal posters om hun mening en zorgen achter te laten. Deze kunnen ze door middel van post-its opplakken.

Volgens wethouder Schouten is het ook onder de directe buren positief gestemd. “Van de scholen, sportvereniging en camping horen we veel positieve geluiden. Die hebben bijna allemaal de vorige groep asielzoekers meegemaakt en daar geen problemen mee gehad. Ze hebben vragen over de invulling, maar zijn er niet op tegen.”

De rest van Alkmaar mag op 1 februari via de online peiling zijn zegje doen. Op 21 maart buigt de raad zich weer over de kwestie en bespreekt dan de resultaten van het participatieproces.