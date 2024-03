Aanzienlijk deel explosies in Amsterdam gevolg van drugscriminaliteit

Het aantal explosies in Amsterdam is fors toegenomen. Uit cijfers blijkt dat er vorig jaar 197 explosies hebben plaatsgevonden. Een aanzienlijk deel daarvan zouden het gevolg zijn van conflicten in de georganiseerde drugscriminaliteit. Dat laat de Amsterdamse driehoek - burgemeester, politie en openbaar ministerie - vandaag weten. Uitvoerders zijn met name jonge daders uit kwetsbare wijken, die vaak worden geronseld via sociale media. De jongste verdachte in een explosiezaak is pas twaalf jaar oud.

"De problematiek als gevolg van de georganiseerde drugscriminaliteit nestelt zich dieper in de stad en vormt een van de grootste zorgen voor de driehoek", schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding is het jaarlijks terugkerende persgesprek van de driehoek vanmiddag in de Stopera.

'Levensgevaarlijke situaties'

Volgens de driehoek raakt de georganiseerde misdaad het dagelijkse leven en de economie van Amsterdam. Begin dit jaar schreef burgemeester Halsema in een column in de Engelse krant The Guardian dat 'hun geld steeds meer de legale economie vervuilt, vooral in de vastgoedsector, de zakelijke dienstverlening en de horeca'. Conflicten in het criminele circuit zorgen daarnaast ook voor heftig geweld op drukke straten en in woonwijken. Zo ging afgelopen jaar bijna tweehonderd keer ergens een explosief af in de stad.

De verdachten die de explosieven voor deuren van woningen en bedrijven leggen zijn met name jonge daders uit kwetsbare wijken, zo stelt de driehoek. Het gaat in veel gevallen om beïnvloedbare jongens die voor een paar honderd euro bereid zijn om een explosief te planten.

De opdracht komt vaak via een tussenpersoon of via sociale media, zoals Snapchat of Telegram. "Uitvoerders lijken geen enkele drempel te ervaren om een explosief tot ontploffing te brengen en daarmee een levensgevaarlijke situatie te creëren", aldus de burgemeester in de brief.

