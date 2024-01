Halsema: "Zonder fundamentele koerswijziging dreigt Nederland een narcostaat te worden"

Burgemeester Femke Halsema is van mening dat als er geen koerswijziging in de wereld komt om de drugscriminaliteit aan te pakken, dat Nederland dan een narcostaat dreigt te worden. Volgens de burgemeester is Amsterdam een bestemming geworden voor drugsbaronnen om hun geld wit te wassen of weg te sluizen. "De war on drugs werkt niet."

Die uitspraken doet Halsema vandaag in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian. Volgens de burgemeester raakt de drugscriminaliteit het dagelijkse leven en de economie hard. Dat valt te zien aan de toename van drugsvangsten in Rotterdam, maar ook de steeds jonger wordende daders en de moorden in de omgeving rond kroongetuige Nabil B.: zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Grote rol voor Amsterdam

Amsterdam speelt volgens Halsema een grote rol in de drugscriminaliteit. "Amsterdam fungeert, als internationaal financieel centrum, nu als marktplaats waar de vraag naar drugs wordt bepaald en waar vanuit de hele wereld onderhandelingen en betalingen plaatsvinden." Het is ook een bestemming voor drugsbazen om hun geld wit te wassen. "Hun geld vervuilt steeds meer de legale economie, vooral in de vastgoedsector, de zakelijke dienstverlening en de horeca."

De burgemeester is van mening dat zonder veranderingen het drugsgeld de Nederlandse economie gaat overspoelen en dat het geweld 'recordhoogtes gaat bereiken', Nederland wordt dan een narcostaat. "Dit leidt tot sociale ontwrichting, de achteruitgang van buurten, generaties kwetsbare jongeren die in de criminaliteit worden gelokt en de ondermijning van de rechtsstaat."

Verandering wereldwijd nodig

Halsema vindt dat de problemen die Nederland nu kent niet komen door het liberale drugsbeleid dat jaren is gevoerd, maar juist het tegenovergestelde door drugs te verbieden. Om de problematiek aan te pakken is er een wereldwijde verandering nodig, aldus Halsema. "Het drugsverbod is vastgelegd in internationale verdragen die de ruimte voor nationaal drugsbeleid beperken, wat betekent dat we nieuwe internationale allianties zullen moeten smeden die prioriteit geven aan gezondheid en veiligheid boven strafmaatregelen. De burgemeester pleitte eerder al voor het legaliseren van de verkoop en gebruik cocaïne.

Marktregulering, overheidsmonopolies of voorzieningen voor medische doeleinden zijn volgens de burgemeester drie mogelijke opties om de drugsproblematiek aan te pakken. Wel weet Halsema dat het wel even kan duren voor er profijt van de maatregelen te zien is. "Criminelen hebben laten zien dat ze geweld zullen gebruiken om hun winsten te beschermen. Dit betekent dat we doelbewust en doordacht van koers moeten veranderen en ook rekening moeten houden met een tijdelijke terugslag."

Toch moet dat de wereld niet tegenhouden, zo stelt de burgemeester. "De toekomst van onze jongeren, onze levenskwaliteit, de stabiliteit van onze economie en de rechtsstaat staan ​​op het spel."