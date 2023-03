Karin (47) kwam om bij schietpartij Amsterdam: "Het was een heel lieve, bijzondere vrouw"

De vrouw die gisteren werd doodgeschoten voor de deur van haar woning aan de De Wittenstraat is de 47-jarige Karin. Ze was moeder van drie kinderen en werkte als verpleegkundig specialist bij het OLVG. "Het was een heel lieve, bijzondere vrouw. Het raakt ons allemaal heel diep en we zijn allemaal sprakeloos", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Voor de deur van het trapportaal werd de 47-jarige Amsterdamse gisteren rond 8.00 uur doodgeschoten. De vermoedelijke schutter, een 57-jarige buurman, vluchtte vervolgens te voet en werd kort daarna levenloos aangetroffen in een parkeergarage aan de De Wittenkade. De garage is op loopafstand van de plek waar Karin werd doodgeschoten.

De medewerkers van het OLVG kregen gisteren te horen dat hun geliefde collega bij de schietpartij was omgekomen. Karin werkte bijna tien jaar lang bij het OLVG. Ze was verpleegkundig specialist op de afdeling maag-, darm-, leverziekten. Ook maakte ze onderdeel uit van het onderzoeksteam van het ziekenhuis. "Iedereen is in shock. We zijn een collega verloren en dat is afschuwelijk. Iedereen vangt elkaar op en we proberen elkaar troost te bieden", vertelt de woordvoerder van het ziekenhuis.

Aanleiding nog onduidelijk

Volgens meerdere omwonenden was een van de kinderen van Karin aanwezig bij de schietpartij. De precieze aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk. Verschillende buurtbewoners zeggen dat de man verward zou zijn geweest. Anderen zeggen dat de aanleiding mogelijk een burenruzie was. "Hij beklaagde zich geregeld over overlast van zijn buren en heeft in het verleden een kind uit de buurt met de dood bedreigd."

Verhuurder Ymere kan niet zeggen of de buurman bij hen bekend stond als overlastgevend en verwijst door naar de politie. De politie kan daar nog niets over zeggen en laat weten dat het onderzoek naar de schietpartij loopt.