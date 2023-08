Overleden slachtoffer steekpartij Robert Scottstraat is 25-jarige man

Het slachtoffer dat gisterochtend bij een steekpartij in de Robert Scottstraat in West is overleden, is een 25-jarige man, zo laat de politie weten.

De man werd gisterochtend rond 8.45 uur het slachtoffer van een steekpartij in een woning. Een andere man (29) raakte daarbij zwaargewond, maar wist uit de woning te ontsnappen. De man is later naar het ziekenhuis gebracht, daar ligt hij nog steeds. Kort na het incident hield de politie de 36-jarige buurman van de twee slachtoffers aan.

Over de aanleiding van het steekincident worden nog geen uitspraken gedaan, maar een woordvoerder van de politie kan nu wel melden dat de verdachte in het verleden bij meerdere buurtbewoners, waaronder de slachtoffers, voor overlast heeft gezorgd.

De politie werkte bij de aanpak van die problemen samen met verschillende partners, zoals de gemeente en de woningcorporatie. "Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen er op dit moment geen inhoudelijke mededelingen over de precieze aard van de problematiek worden gedaan en het contact dat er met de politie is geweest", aldus een politiewoordvoerder.