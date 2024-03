Lentetuin gesneuveld, maar de Bloemendagen bloeien juist: "Veel aanmeldingen"

Het eerste weekend van maart was maar stil voor de bollensector in de Noordkop. Geen Lentetuin, dit evenement is na 40 jaar gesneuveld vanwege te weinig belangstelling. Des te groter is de interesse in de Bloemendagen in Anna Paulowna en Breezand. Van zaterdag 20 april tot en met woensdag 24 april worden de straten weer versierd met de mooiste creaties van bloemen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Voor de organisatie van de Bloemendagen in Anna Paulowna komt het belangrijkste weekend van het jaar steeds dichterbij. Het is vanaf 20 april vijf dagen lang groot feest en bezoekers van heinde en verre komen naar Anna Paulowna en Breezand om de door inwoners gemaakte creaties te aanschouwen.

Het is elk jaar weer een spannend moment hoeveel teams zich zullen inschrijven om een kunstwerk van hyacinten te maken, maar de organisatie is tot nu niet ontevreden. "We hebben meteen al heel wat aanmeldingen, dus dat is heel fijn", vertelt bestuurslid Linda van den Berg.

Dit jaar werd de inschrijving een paar weken eerder geopend en sluit het 1 april, wat iets eerder is dan voorgaande jaren. Dat heeft alles te maken met het sneuvelen van de Lentetuin, een jaarlijkse bloemenshow in Breezand. "Normaal openden we de inschrijving na de Lentetuin, zodat daar eerst de aandacht naartoe ging en daarna pas de Bloemendagen, maar nu de Lentetuin er niet meer is hebben we besloten om hem iets eerder te openen."

Breezand

Geen Lentetuin meer in Breezand, maar er zijn alsnog genoeg inwoners uit het dorp die tijdens de Bloemendagen hun voortuin versieren met de mooiste creaties. En dit jaar probeert de organisatie het dorp zelf er ook meer bij te betrekken. "Daar was bijvoorbeeld nooit een markt of zoiets dergelijks, dus we proberen nu daar ook wat activiteiten op te zetten", vertelt Linda van den Berg.

Bezoekers van de Bloemendagen kunnen dit jaar ook weer rekenen op de Bloemendagentrein, die vorig jaar voor het eerst tijdens het evenement rondreed. "Dat is met veel enthousiasme ontvangen, heel erg leuk. Daarom rijdt de trein dit jaar ook sowieso weer op de zaterdag, zondag en waarschijnlijk ook maandag rond", aldus Linda.