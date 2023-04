Mozaïek van Nick & Simon grote favoriet bij publiek Bloemendagen: "Zó ontzettend mooi"

In onderstaande video is te zien hoe de prikploeg werd verrast met de NH Publieksprijs (tekst gaat door onder de video).

Het mozaïek '17 jaar Nick & Simon' heeft van de vakjury afgelopen weekend namelijk 93,3 punten gekregen en viel daardoor niet in de prijzen. Maar toch nog een prijs voor deze prikploeg, dankzij het publiek. Het mozaïek kreeg 146 van de in totaal 532 publieksstemmen. Op de tweede plaats eindigde het kunstwerk van Vader Abraham met 89 stemmen.

En dat betekent dat de bezoekers van de Bloemendagen afgelopen weekend het meest hebben gestemd op het mozaïek van Nick en Simon. De prijs: een grote taart én een bord met 'Publieksprijs', dat voor de komende dagen een mooi plekje heeft gekregen naast het mozaïek . "Toch nog een prijs, daar doen we het wel een beetje voor", vertelt Melissa, die onderdeel is van de prikploeg.

Het kunstwerk is afgelopen dagen al door honderden bezoekers bekeken, maar het was ook niet onopgemerkt gebleven bij de familie van Nick. Zijn vrouw Kirsten kwam afgelopen weekend samen met haar dochter even kijken bij het mozaïek. "Zó ontzettend mooi", schreef ze op Instagram.

De prikkers vonden het erg bijzonder dat Kirsten met eigen ogen even naar het kunstwerk kwam kijken. "Dat is natuurlijk super leuk en betekent dat Nick en Simon het ook hebben gezien. Dat geeft natuurlijk ook een beetje beloning op het werk", vertelt Melissa.