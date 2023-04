Kar volgeladen met hyacinten: Startsein voor opbouw Bloemendagen in Anna Paulowna

Vanaf komende zaterdag zijn Anna Paulowna en Breezand weer versierd met de mooiste kunstwerken van hyacinten, tijdens de jaarlijkse Bloemendagen. Vandaag klonk het officiële startschot, want de deelnemende teams konden hun bloemen komen ophalen. Voor deelnemer Ton op 't Ende alweer de zestiende keer, maar nog altijd even leuk.

Op een koude dinsdagochtend verzamelen tientallen auto's zich voor de ingang van een schuur in Anna Paulowna die vol staat met hyacinten. De een heeft een grote aanhangwagen nodig voor alle bloemen die gebruikt gaan worden voor het kunstwerk, en de ander redt het in een kleine auto. Maar een ding is zeker: de komende dagen zal er weinig geslapen worden en heel veel gewerkt.

Op zaterdagochtend negen uur moeten de deelnemers namelijk hun creatie in de tuin hebben staan, want dan komt de jury langs. Ton op 't Ende uit Anna Paulowna weet er alles van. Hij maakt alweer voor de zestiende keer met familie en vrienden een mozaïek van hyacinten. "Met elkaar hebben we een hele gezellige en leuke week", vertelt hij dan ook.

NH Nieuws liep een ochtend mee met Ton en zijn team en dat is te zien in onderstaande video.