Noord-Hollandse traditie sneuvelt, Lentetuin Breezand houdt er na veertig jaar mee op

Het bestuur van de Lentetuin in Breezand ziet geen toekomst meer in de bloemenshow en trekt de stekker uit het evenement. Hoewel er nog ruim 15.000 bezoekers afkwamen op de laatste editie van de Lentetuin in maart, is dat niet voldoende om door te gaan, zo vindt het bestuur.

Het werd namelijk steeds lastiger om te voldoen aan de doelstelling van het evenement, geeft het bestuur aan. Die doelstelling is tweeledig: naast het promoten van de bloembollensector bij de consument, moet de Lentetuin ook de bloembollenbedrijven met elkaar verbinden.

Mooie selfies

In 2020 werd voor het laatst de Lentetuin in oude stijl gehouden. De twee jaren erna ging het niet door en dit jaar waren de traditionele bloemenmozaïeken omgezet in 'arrangementen'. Dus geen vlakken met vele bloemen meer in verschillende thema's, maar metershoge bloemstukken. De bedoeling was dat mensen er mooie selfies bij gingen maken.

Hoewel het een succes was, stopt de Lentetuin er nu dus toch mee. 'Gezien de noodzakelijke veranderingen in het concept is de Lentetuin meer een consumentenshow geworden, waarbij er voor het vakpubliek tijdens de Lentetuindagen thuisshows worden georganiseerd bij de deelnemende bloembollenkwekers', zo meldt de organisatie van de Lentetuin in een persbericht. 'Deze Flower Bulb Business Days zijn net als de Lentetuin ervaren als een succes. De Lentetuin kent in deze nieuwe opzet echter een grote uitdaging om te blijven voldoen aan de doelstelling van het bestaande evenement en daarnaast te kunnen aansluiten bij een behapbare, vrijwillige organisatie voor bestuur, inzenders en vrijwilligers.'

Gescheiden werelden

"Het werden zo meer gescheiden werelden", verduidelijkt voorzitter Dennis Burger. "De Lentetuin werd meer een consumentenshow met daarnaast een vakshow, terwijl voorheen de kwekers bij elkaar gingen kijken op de Lentetuin en dat dus tegelijkertijd ook een vakshow was." Ook ontbreekt het aan mensen om de show draaiende te houden, zowel als het gaat om vrijwilligers als om medewerkers van de kwekerijen. "Hoe ga je door met genoeg mensen? En bovendien wilden we meer binding. Het gevaar was dat we de kwaliteit van de show niet meer konden voortzetten. Daarom waren er, op basis van de feedback, genoeg aanknopingspunten om te oordelen dat het beter was om niet verder te gaan met de Lentetuin."

Er komt dus geen 42ste editie van de Lentetuin. Wel worden door de kwekers volgend jaar de Flowerbulb Business Days georganiseerd voor het vakpubliek uit de bloembollensector. 'Met

vertrouwen, trots, maar na al die bijzondere jaren vanzelfsprekend ook met sentiment, kijkt

de organisatie terug op een mooie tijd', zo laat het bestuur weten.

In 1981 was de eerste editie van de Lentetuin. NH was er in 2020 live bij: