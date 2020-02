Bij de familie Kapiteijn zit de Lentetuin in het bloed: "Alweer 40 jaar!"

BREEZAND - Volgende week gaat in Breezand de 40ste editie van de Lentetuin van start. De eerste keer kwamen er meteen al 5.000 mensen op af. Inmiddels is het evenement doorgegroeid tot 20.000 bezoekers. De familie Kapiteijn is met haar bloembollenbedrijf één van de grondleggers van het evenement.

Tim Kapiteijn loop tevreden door één van de locaties van het familiebedrijf: "Hier veredelen we bloembollen", zegt hij terwijl hij met een knop aan de muur, de deur van een koelcel opent. "Hier staat een deel van de bloemen klaar die we meenemen naar de Lentetuin."

Het evenement is niet alleen een kleurig feest voor de bezoeker maar ook een serieuze kans voor de sector om zich te laten zien en zaken te doen. "Lentetuin is altijd belangrijk voor de promotie van ons bedrijf geweest. We zijn een export-, kweek- en veredelingsbedrijf. Vooral voor de export hebben we kunnen uitdragen door bijvoorbeeld buitenlanders uit te nodigen. Die konden dan niet alleen zien wat wij hebben maar ook wat de con-collega's hebben."

Tropisch

Dit jaar is het thema van de Lentetuin "Tropisch", het gaat er straks in de omgebouwde sporthal dan ook zeer kleurig uitzien: "Wij hebben vanmorgen net besloten om een hele muur van Calla's te gaan maken. We gaan een speciale constructie bouwen. Dat wordt spectaculair."

Het evenement zet je niet zo maar even neer. De bollenkwekers zijn er intensief mee bezig: "Het is best prijzig,", zegt Kapiteijn met een lach. "Eigenlijk ben je er het jaar rond mee bezig. Na de oogst reserveer je de beste bollen, die moeten weer op tijd gepland worden, ze moeten gekoeld worden. Er zit heel veel tijd en aandacht in."

Volgende week woensdag 26 februari start de Lentetuin voor de sector zelf. Een dag later gaan de deuren open voor het publiek.