Lentetuin wil af van stoffig imago en komt terug met tal van fotogenieke 'selfiespots'

Na twee jaar van afwezigheid keert de Lentetuin in Breezand volgende week weer terug. Het jaarlijkse bloemevenement is wel anders dan voorheen: de bollen worden dit keer niet in potgrond gezet, maar in arrangementen. Zoals een metershoog bloemstuk. Wel zo opgezet zodat er goede selfies bij zijn te maken. En dat allemaal als doel om van het stoffige imago af te komen en een jongere doelgroep (twintigers en dertigers) te trekken.

Sinds 1981 is het vaste prik in Breezand: de lokale sporthal wordt er omgetoverd tot een bloemenfestijn. En elk jaar op dezelfde manier: door heel veel grond erheen te brengen en daarin allemaal bloembollen te planten. Elk jaar in een ander thema. Daar wilde de organisatie verandering in brengen. Want hoewel het voorspelbaar was, trok het ook eenzelfde soort publiek. Senioren en gezinnen met kinderen bleven wel komen, maar twintigers en dertigers lieten het vaak afweten. "Nu we de coronaperiode achter ons hebben liggen, is dit voor de Lentetuin hét moment om het anders te doen", zegt de nieuwe voorzitter Dennis Burger.

Nu dus eens niet in potgrond, maar in arrangementen: de bloemen worden tentoongesteld op decorstukken. Door een nieuwe samenwerking met de Keukenhof heeft de Lentetuin van het bloemenpark ook verschillende decorstukken te leen gekregen. "Het moest eigentijds en minder arbeidsintensief worden", zegt Burger. "En meer beleving voor de bezoeker."

En dus kun je bij het zebrapad van The Beatles staan, volledig gemaakt van bloemen. Maar denk ook aan een schommel versierd met bloemen. Of metershoge kunstwerken, zoals onderdelen van een piano die zijn uitvergroot en uiteraard ook weer met bloemen versierd.

Miniatuurpoppetjes

"In de coronatijd ontstonden de thuisshows bij kwekers", vertelt Burger. "Want hoewel grote evenementen niet mochten, mocht dit wel. Deze thuisshows zijn gebleven, maar hebben we ook verbonden aan de Lentetuin. Je kunt het vergelijken met de paviljoens van de Keukenhof. Er zijn sfeerkamers, veel decor, miniatuurpoppetjes die kinderen kunnen zoeken. Naast de vakbeurs is er nu ook een braderie. En leerlingen van Vonk (het voormalige Clusius College) hebben een eigen kas waar ze bijvoorbeeld eigen geteelde groenten laten zien. Kortom: van vaste looproutes naar overal kunnen staan. Alles om het publiek er meer bij te betrekken."

Burger hoopt dat het meer jongeren en influencers gaat trekken. Maar hij heeft goede hoop. "Mensen moeten het vooral zelf gaan ervaren, en zien dat dit is wat wij bedoelden."