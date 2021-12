Opnieuw geen bloemenshow door corona: Lentetuin Breezand weer een jaar uitgesteld

De inzenders waren al bezig met de bloei van de bollen voor het evenement, maar de organisatie heeft vroegtijdig de knoop door moeten hakken. "Binnen de huidige coronamaatregelen is het onmogelijk om de Lentetuin veilig, verantwoord en binnen de geldende maatregelen te organiseren", aldus interim-voorzitter Sjaak van den Berg.

Al voor het tweede jaar op rij moeten de bloembollen noodgedwongen in de schuur blijven staan. Een zware beslissing voor de organisatie, zeker omdat het evenement pas het eerste weekend van maart plaats zou gaan vinden. Maar de huidige coronasituatie laat het niet toe om het evenement goed voor te bereiden: "Als we een Lentetuin organiseren willen we het niet half doen. Bezoekers moeten met een goed gevoel naar de Lentetuin willen en kunnen komen. En wij willen ze graag een leuk dagje uit kunnen bieden."