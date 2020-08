Lentetuin Breezand komend voorjaar afgelast, 41e editie jaar uitgesteld

BREEZAND - Er zullen komend voorjaar geen bloemen te zien zijn in Breezand tijdens de jaarlijkse Lentetuin. Het bloemenfestijn is door de onzekerheid vanwege de coronacrisis afgelast, de 41e editie is daarmee 'met pijn in het hart' een jaar uitgesteld.

AP Fotografie

Het bestuur vindt het niet veilig om de Lentetuin volgend jaar door te laten gaan: "De huidige situatie rondom het coronavirus brengt dusdanige risico's met zich mee, dat het voltallige bestuur met pijn in het hart heeft besloten de bolbloemenshow een jaar op te schuiven." Vroege beslissing Hoewel het nog een halfjaar duurt voor het publiek de bloemen mag aanschouwen, beginnen de voorbereidingen al wel ruim van tevoren. Zo starten de kwekers die hun bloembollen tot bloei brengen halverwege augustus met de eerste voorbereidingen en het maken van kosten in aanloop naar de Lentetuin. Er moest dus vroeg een beslissing worden genomen. "Regeren is vooruitzien, maar dat is in tijden van een pandemie niet gemakkelijk", vertelt voorzitter Marieke van Lierop. "Wij hebben verschillende betrokken partijen gesproken om een keuze te kunnen maken. Beperkende maatregelen, financiële risico's en bovenal de veiligheid zijn leidend geweest in het besluit om de voorbereidingen van de show in 2021 te staken en daarmee duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen."

Quote "Wij brengen met de jaarlijkse Lentetuin in Breezand in korte tijd grote groepen mensen bijeen. Juist dat is in deze tijd ondenkbaar." Ted Beelen, voorzitter van de Expo