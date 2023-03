Kleine 20.000 mensen bezochten Lentetuin: "Publiek heeft ons weer weten te vinden"

Het was even spannend voor het bestuur, nu was gekozen voor een nieuw concept van de Lentetuin in Breezand, maar het publiek heeft vorige week de bloemenshow als vanouds gevonden. "Ik heb nog geen precieze cijfers, maar er zijn tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers geweest", zegt voorzitter Dennis Burger. "Dat is voor mij boven verwachting."

AP Fotografie Rosemarie Schenk

"Dus je kunt stellen dat het publiek niet is weggebleven, maar ons weer heeft weten te vinden." Waar de bollen voor de coronapandemie - het jaarlijkse bloemenevenement was in 2020 voor het laatst gehouden - in potgrond werden gezet, zijn ze nu in arrangementen geplaatst. Speciaal voor de influencers en jongeren, zodat je overal selfies kunt maken. Noodzakelijk, aldus voorzitter Dennis Burger. "Niet alleen om een jonger publiek te trekken, maar zou in de oude stijl ook niet meer van de grond komen. Voorheen hadden kwekers nog wel rustige momenten waarop ze dit konden opbouwen. Nu zijn die momenten er niet meer." Tekst gaat verder onder de foto.

AP Fotografie Rosemarie Schenk

Volgens Burger is het nieuwe concept een succes te noemen. "Uiteraard vindt niet iedereen hetzelfde. De een vindt het fantastisch en de ander vindt er niets aan. Maar over het algemeen zijn de reacties positief." Of er meer jeugd op de Lentetuin af is gekomen, weet Burger niet, maar hij zegt wel meer jongeren te hebben gezien. "Het was een mooie mix van jong en oud." Soortnamen Het bestuur wil daarom op dezelfde weg verder gaan: "We gaan het in 2024 sowieso weer organiseren, ook in het nieuwe concept, maar wel met verbeteringen. Zo hadden we de soortnamen bij de bloemen weggehaald. Het blijkt nu dat het publiek en de vakwereld er wel behoefte aan heeft. Ook ligt de uitdaging erin om de vakbeurs en de bloemenshow meer met elkaar te verbinden. Maar dat er volgend jaar weer een Lentetuin komt, dat is zeker." Ook influencers waren vorige week op de Lentetuin te vinden, onder wie 'Vlinderlin':