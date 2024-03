Irene Schouten sluit imposante carrière af met winst bij Marathon Cup-finale

Irene Schouten heeft zichzelf een passend en eervol afscheid gegeven bij de finale van de Marathon Cup. De schaatsster uit Hoogkarspel was na tachtig rondjes op de ijsbaan van Leeuwarden de snelste in de massasprint. Ze bleef Esther Kiel en Elsemieke van Maaren voor.

"Winnend afsluiten, het kan niet beter", zei Schouten na afloop bij de NOS. Ze maakte bijna twee weken geleden bekend te stoppen als schaatsster. Ze reed in Calgary op de WK afstanden nog naar drie wereldtitels en een zilveren plak.

Ereronde

Ze nam vorige week met een ereronde al afscheid van het publiek in Heerenveen. Na afloop van de eerste dag van de NK allround en de NK sprint werd ze door een vol Thialf bedankt voor haar glorieuze carrière. De Noord-Hollandse ontving onder meer de Gouden Speld van schaatsbond KNSB als blijk van waardering. Ook werd haar naam op de erering van het ijsstadion onthuld.

Schouten gaf toe dat de focus de afgelopen periode niet per definitie op training had gelegen. "Natuurlijk had ik wel een beetje wat gedaan. Maar als je heel weinig doet, kom je juist in vorm", lachte ze. "Dat merkte ik afgelopen week al met trainen. Schaatsen ging hartstikke goed. Ik reed hartstikke lekker. In Leeuwarden ligt ook altijd een goede ijsvloer, dus dit was wel prima."