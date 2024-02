Net iets anders dan Wervershoof: Jeff Oud zingt ode aan Irene Schouten voor vol Thialf

"Heb je zaterdag iets te doen?" Met deze eenvoudige vraag begint een bijzonder avontuur voor zanger Jeff Oud uit Wervershoof. Een paar dagen later zingt hij nog één keer zijn ode aan schaatsster Irene Schouten, voor 7.500 duizend uitzinnige schaatsliefhebbers in schaatstempel Thialf. Plus een veelvoud daarvan, die de live-uitzending van de huldiging volgde.

Oud bracht het nummer twee jaar geleden ten gehore tijdens de huldiging in Wervershoof. Afgelopen week kondigde Schouten haar afscheid aan en werd in allerijl een afscheid georganiseerd. Daarbij werd Oud niet vergeten. "Het nummer werd in Thialf vaak gedraaid, als Irene weer eens iets gewonnen had. Dus vonden ze: 'nu moet die gozer het maar live komen zingen.' Ik werd gebeld door haar manager, Dennis van der Laan. Hij vroeg of ik dit weekend vrij was."

Precies twee jaar geleden - toen Schouten drie gouden medailles op de Olympische Spelen won - maakte de Wervershover een bewerking op het bekende nummer 'Zij weet het', van Tino Martin. De tekst was zo bedacht. "Ik had het meteen in mijn hoofd. Nog voordat ik het had opgeschreven. Zo werkt het vaak. Als de tekst te lang uitblijft, is het niet goed genoeg", vertelde hij toen.

Een vervolgvraag was of Oud met twee achtergrondzangeressen naar Heerenveen kon komen. "Dat was zo geregeld. We hebben een band van tien man, KoninG, met daarin goede zangeressen: Els van der Lubbe en Marit Verdonschot. We hebben donderdag nog even snel in onze eigen repetitieruimte geoefend en toen waren we er klaar voor."

En zo domineerde West-Friesland het eresaluut aan de andere kant van de Afsluitdijk. En schalde 'Na alles heb je dit verdiend, Irene, Irene' door een vol Thialf, waar zo'n 7.500 mensen Irene Schouten uitzwaaiden. 'We hebben allemaal van je genoten van hier in Soof, tot in Hoogkarspel en in Andijk, want je had gelijk...'

Na afloop keken de muzikanten tevreden terug op het bijzondere optreden. "We moesten aan komen lopen, dat was eigenlijk het spannendste moment", vond Oud. "Als de eerste twee zinnen er eenmaal uit zijn, dan komt het wel goed."