Na 3 keer goud ook eigen lied voor Irene Schouten: 'Tekst zat meteen in mijn hoofd'

Lang hoefde zanger Jeff Oud niet na te denken, toen hij werd gevraagd om een speciaal lied voor drievoudig olympisch kampioen Irene Schouten te schrijven. De ode voor de succesvolle schaatsster - toepasselijk genaamd 'Irene' - was snel geboren. "Ik hoef hier niet beter van te worden. Een goedkeurend knikje is genoeg."

Hoewel Jeffrey Oud in het dagelijks leven een autopoetsbedrijf runt, is hij al jarenlang actief in de muziek. Als zanger en drummer, solo of in bands als Brooklyn, Lost & Found en The Family Tree. Vier jaar geleden, na de bronzen plak op de vorige Spelen, trad hij al voor Schouten op. Nu schakelde de initiatiefnemers van de huldiging hem opnieuw in.

Net als al zijn dorpsgenoten heeft Oud genoten van Schouten. "Zij heeft echt iets unieks gepresteerd. Toen ik werd gevraagd om een speciaal lied voor en over Irene te maken, was ik meteen enthousiast. Dat maakt mij wel trots. Ik ben eigenlijk enkele jaren geleden gestopt als solo-artiest, maar hiervoor maak ik graag een uitzondering."

Tino Martin

De Wervershover (48) maakte een bewerking op het bekende nummer 'Zij weet het', van Tino Martin. De tekst was zo bedacht. "Ik had het meteen in mijn hoofd. Nog voordat ik het had opgeschreven. Zo werkt het vaak. Als de tekst te lang uitblijft, is het niet goed genoeg."

Binnen drie uur was het nummer opgenomen, in de studio van zijn neef en producer Cas. "Het nummer beschrijft niet alleen het succes, maar ook de weg er naartoe. Dit was al 20 jaar haar droom. En het zijn echt niet allemaal fantastische jaren geweest. Dat komt allemaal terug in het nummer."

