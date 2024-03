Busvervoerder EBS hangt twee miljoenenboetes boven het hoofd

De bussen kwamen vanaf de eerst dag dat de vervoerder in de Zaanstreek reed te vaak te laat, reden niet of andere routes. Dat is de reden van de eerste boete. De tweede boete is onder meer voor het nog niet op orde hebben van beloofde elektrische bussen.

Miljoenen

De hoogte van de boetes kunnen oplopen tot twee miljoen euro. Het precieze bedrag wordt pas op 11 april bepaalt, dat is het moment waarop de Vervoerregio de boete definitief uitdeelt.

Vervoerregio Amsterdam gaat onderzoeken hoe zij het geld van de boetes kan worden om de reizigers in Zaanstreek-Waterland tegemoet te komen voor de overlast die zij hebben ervaren. "Hoe en wanneer we dat het beste kunnen doen wordt de komende periode samen met EBS verder vormgegeven", aldus de Vervoerregio.

Probleem op probleem

De problemen voor EBS stapelen zich verder op. Begin januari maakte het busbedrijf bekend dat ze voorlopig de vakantiedienstregeling aanhouden, vanwege een tekort aan chauffeurs. Dat betekent dat de bussen minder rijden op zaterdag, een hoop ritten komen te vervallen en dat de nachtbus van zondag tot en met woensdag uit de dienstregeling wordt gehaald. EBS wil de verschraalde dienstregeling tot 1 april aanhouden.

Zaankanter Dustin Benjamins keek de malaise rond de vervoerder met lede ogen aan en besloot om een eigen klachtenlijn op te richten. Binnen een week kreeg hij 400 klachten binnen.