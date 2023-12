Vervoerregio Amsterdam maakt zich grote zorgen over bussen EBS

Bussen die uitvallen, niet op tijd komen of andere routes rijden. Het regent klachten uit de Zaanstreek waar sinds vorige week zondag de bussen van EBS rijden. Vervoerregio Amsterdam, die de opdrachtgever is, maakt zich grote zorgen en dreigt met het opleggen van een boete als EBS de problemen niet snel oplost.

Sinds een week is EBS de nieuwe vervoerder in Zaanstad. De bussen rijden al in Waterland, waar ook al de nodige problemen waren door het personeelstekort onder de buschauffeurs.

In een brief die aan de leden van de Regioraad (dat zijn vertegenwoordigers uit de betrokken 14 gemeenten) uit Vervoerregio Amsterdam haar zorgen. Ook geeft de Vervoerregio aan dat EBS een boete wordt opgelegd als zich bij de start van de overeenkomst tekortkomingen voordoen.

"Onbetrouwbare dienstuitvoering"

"Inmiddels kunnen we constateren dat er sprake is van tekortkomingen", laat de woordvoerder van Vervoerregio Amsterdam weten. "Op dit moment is het voornamelijk de onbetrouwbare dienstuitvoering die ons grote zorgen baart. De vele uitgevallen ritten en de achterblijvende reizigersinformatie moeten wat ons betreft op zeer korte termijn opgelost worden. Vooruitlopend op de boetes, eist de Vervoerregio dat EBS hiervoor op korte termijn maatregelen neemt."

Met het boetebeleid willen ze erop sturen dat EBS zo spoedig mogelijk de concessie volledig naar behoren uitvoert. "Op dit moment monitoren we alle tekortkomingen. Na de eerste maand van de concessie bepalen we aan de hand van dit overzicht de hoogte van de boete", vertelt de woordvoerder.

De problemen rondom EBS worden vandaag verder besproken in de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. EBS laat weten later vandaag met een reactie te komen.