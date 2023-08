Busje komt zo... Markers staan uren te wachten, gemeente dreigt met boetes

Hij komt vaker niet dan wel, de bus van en naar het voormalige eiland Marken. Vervoersmaatschappij EBS kampt met een enorm personeelstekort, waardoor het de vraag is of de eilandbewoners naar hun werk of school kunnen. Gemeente Waterland trekt nu aan de bel en denkt aan het opleggen van boetes aan EBS voor de uitval.

De eilandbewoners vinden het schandalig. "Afgelopen maandag was het drama, er vielen vier bussen in de ochtend uit, dan sta ik dus ruim twee uur te wachten," reageert een Marker.

Op Facebook roepen Markers elkaar op om te carpoolen. Een scholier maakt daar wel eens gebruik van, want ze kan vanaf volgende week geen lessen missen. "Ik moet naar school, ik zit in mijn laatste jaar, anders haal ik het niet", vertelt ze.

'Ga maar lopen'

Bij de supermarkt tegenover de bushalte, beamen twee vaders dat ze beide hun kinderen wel eens naar school brengen omdat de bus niet gaat. "Dan belt mijn zoon of ik hem kan ophalen in Monnickendam want de bus rijdt niet verder. De buschauffeur had gezegd: 'ga maar lopen', dat vind ik een hele kwalijke zaak," vertelt één van de vaders.

Gemeente Waterland is het nu ook zat en trekt niet voor de eerste keer aan de bel. "Wij communiceren via Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de organisatie communiceert aan EBS. Dit is de tweede keer dat we aan de bel trekken en het probleem verslechtert alleen maar," vertelt verkeerswethouder Harm Scheepstra aan NH.

Boete

"Wij hebben alle begrip voor het personeelstekort, daar hebben heel veel vervoerders mee te maken. Het zou fijn zijn als daarop wordt ingespeeld door de planning aan te passen door dienstregelingen meer te spreiden. Tot nu toe is daar nog geen verandering in gekomen en aangezien er een boeteclausule in het contract staat van VRA, gaan we die maar eens inzetten", licht de wethouder verder toe.

Geen reactie van EBS

De redactie van NH probeert al vanaf maandag contact te leggen met vervoersmaatschappij EBS, maar dat is nog niet gelukt. Ondanks de herhaaldelijke belletjes en e-mails naar de woordvoerder, krijgen we niets terug. Wellicht kampen ze bij de afdeling communicatie ook met een ernstig personeelstekort.