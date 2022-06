Vervoersmaatschappij EBS neemt dienstregeling over in Zaanstreek-Waterland

Vanaf december 2023 neemt EBS het openbaar vervoer over in Zaanstreek-Waterland. Busmaatschappij Connexxion verdwijnt daarmee uit de regio.

Zaanstreek-Waterland is vanaf eind 2023 één vervoersregio. EBS en Connexxion waren de enige aanbieders van ov in de afzonderlijke regio's. Omdat het één vervoersgebied wordt, is er ook maar een aanbieder. Dat wordt dus EBS.

Reizigers en chauffeurs

Wat de verandering betekent voor reizigers en chauffeurs van Connexxion is nog niet duidelijk: de vervoersmaatschappijen hebben nog niet gereageerd.