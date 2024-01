Zaans busbedrijf EBS krijgt boete voor slechte dienstregeling

De Zaanse buslijn EBS krijgt een boete van Vervoerregio Amsterdam voor de wanprestaties van afgelopen maand. EBS rijdt sinds een maand door de Zaanstreek maar het lukt vervoerder niet om een betrouwbare dienstregeling voor elkaar te krijgen. De boete kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Foto: Omroep Flevoland

De Vervoerregio Amsterdam heeft besloten het bedrijf een boete te geven vanwege de slechte implementatieperiode. Bussen kwamen te vaak te laat, reden niet of andere routes. "Ons uitgangspunt is dat alle inwoners op een betrouwbare dienstregeling kunnen rekenen en dat afspraken worden nagekomen," zegt de woordvoerder. Over twee weken besluit de Vervoerregio de hoogte van de boete. "Wij hebben op 31 december een verbeterplan ontvangen van EBS en op 18 januari besluiten wij of de aangedragen verbeteringen voldoende zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen garanderen." Opgestapelde problemen De problemen voor EBS stapelen zich steeds verder op. Gisteren maakte het busbedrijf bekend dat ze voorlopig de vakantiedienstregeling aanhouden. Dat betekent dat de bussen minder rijden op zaterdag, een hoop ritten komen te vervallen en dat de nachtbus van zondag tot en met woensdag uit de dienstregeling wordt gehaald. EBS wil de verschraalde dienstregeling tot 1 april aanhouden Het besluit van EBS om de komende drie maanden minder bussen te laten rijden, wordt ook geëvalueerd, laat de woordvoerder van de Vervoerregio weten. "Dat besluit is op eigen initiatief genomen."

Zaanstreek-Waterland is vanaf eind 2023 één vervoersregio. EBS en Connexxion waren de enige aanbieders van ov in de afzonderlijke regio's. Omdat het één vervoersgebied wordt, is er ook maar een aanbieder. Dat wordt dus EBS.

Te hoge ambities EBS kreeg een maand geleden de opdracht het busvervoer in de Zaanstreek te verbeteren. De vervoerder beloofde toen meer bussen op drukke lijnen, nieuwe verbindingen en de hele week een nachtbus. Ook zou EBS kiezen voor elektrisch rijden. Een maand later blijkt dat EBS deze ambities niet waar kan maken. Bussen komen niet opdagen of hebben vertraging, bushaltes zijn vervallen zonder dat passagiers hiervan op de hoogte zijn en de bussen rijden nog steeds op diesel. Schandalig De buslijn werd zo'n drama dat Zaankanter Dustin Benjamins besloot om een eigen klachtenlijn op te richten. Binnen een week kreeg hij 400 klachten binnen. De nieuwe dienstregeling noemt hij 'schandalig'. "Ze komen hun afspraken niet na en wij zijn de dupe." "Natuurlijk is het niet goed, daar zijn we ons van bewust," zegt de woordvoerder van EBS. Het busbedrijf hoopt met de schralere dienstregeling het vertrouwen van de reizigers terugwinnen. "De komende tijd rijden er minder bussen, maar ze rijden in ieder geval wel."